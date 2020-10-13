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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:46

Просмотров: 1720

Проверка на непотопляемость! Сотрудники колонии в Актау пожаловались на своего руководителя

Сотрудники ГМ 172/6 написали коллективное письмо с жалобой на руководителя учреждения. По их данным, начальник колонии занимается самоуправством и угрожает увольнением. В департаменте уголовно-исправительной системы (ДУИС) Мангистау начали служебную проверку.

Фото из архива lada.kz
Сотрудники спецучреждения пожаловались министру МВД на начальника ГМ 172/6.

- Просим прекратить творящийся беспредел и ухудшение морально-психологического климата в ДУИС Мангистауской области. Начальник колонии сам признавался на совещании, что он непотопляемый, так как много лет работал в отделе безопасности финансовой полиции и КУИС. Просим Вас проверить изложенные факты, – сказано в коллективном письме, адресованном Ерлану Тургумбаеву, министру МВД РК.

Проверка на непотопляемость! Сотрудники колонии в Актау пожаловались на своего руководителя

Проверка на непотопляемость! Сотрудники колонии в Актау пожаловались на своего руководителя

Проверка на непотопляемость! Сотрудники колонии в Актау пожаловались на своего руководителя


Между тем, в ДУИС об упомянутом начальнике спецучреждения отзываются положительно, но тем не менее по факту жалобы назначили служебную проверку.

- С момента назначения в Мангистаускую область с непосредственным участием Жарылгапова К. проделана определённая работа по улучшению материально-бытовых условий осужденных, их трудоустройству и подготовке к освобождению. Кроме того, за этот период при проведении обысковых и досмотровых мероприятий на территории колонии изъято 350 мобильных телефонов и свыше 100 колюще-режущих предметов, что благоприятно отразилось на оперативной обстановке в учреждении. Кроме того, отмечаем, что за это время от сотрудников департамента УИС по Мангистауской области и учреждения ГМ-172/6 жалоб и заявлений на неправомерные действия Жарылгапова К. не поступало, – сообщили в пресс-службе ДУИС Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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elek (Посетители) Сегодня, 17:04
Кругом беспредел.
 
 

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