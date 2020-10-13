Проверка на непотопляемость! Сотрудники колонии в Актау пожаловались на своего руководителя

Сотрудники спецучреждения пожаловались министру МВД на начальника ГМ 172/6.- Просим прекратить творящийся беспредел и ухудшение морально-психологического климата в ДУИС Мангистауской области. Начальник колонии сам признавался на совещании, что он непотопляемый, так как много лет работал в отделе безопасности финансовой полиции и КУИС. Просим Вас проверить изложенные факты, – сказано в коллективном письме, адресованном Ерлану Тургумбаеву, министру МВД РК.Между тем, в ДУИС об упомянутом начальнике спецучреждения отзываются положительно, но тем не менее по факту жалобы назначили служебную проверку.- С момента назначения в Мангистаускую область с непосредственным участием Жарылгапова К. проделана определённая работа по улучшению материально-бытовых условий осужденных, их трудоустройству и подготовке к освобождению. Кроме того, за этот период при проведении обысковых и досмотровых мероприятий на территории колонии изъято 350 мобильных телефонов и свыше 100 колюще-режущих предметов, что благоприятно отразилось на оперативной обстановке в учреждении. Кроме того, отмечаем, что за это время от сотрудников департамента УИС по Мангистауской области и учреждения ГМ-172/6 жалоб и заявлений на неправомерные действия Жарылгапова К. не поступало, – сообщили в пресс-службе ДУИС Мангистауской области.