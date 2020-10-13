В селе Курык построена станция кислородной газификации

По данным врача, подрядная организация завершила строительство станции кислородной газификации у здания больницы за 10 дней.- Также начато строительство аналогичной кислородно-газификационной станции возле Жетыбайской сельской больницы. Станция, построенная на средства областного управления здравоохранения, сыграет большую роль в лечении пациентов с проблемами дыхательных путей, - сказала Гульшара Бегниязова, директор Каракиянской центральной районной больницы.