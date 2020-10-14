Коэффициент репродуктивности коронавируса в Мангистау назвали высоким

Фото с сайта Службы центральных коммуникаций при Президент РК

В Службе центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан сегодня, 14 октября, состоялся брифинг с участием главного врача страны Алексея Цоя.



Он пояснил, что в принятых на территории Мангистауской области усиленных карантинных мерах нет политической подоплеки.



- Общее число зараженных в Мангистау - 3 362 человека. Очень важный момент, что коэффициент репродуктивности высокий и составил 1,4. Поэтому в регионе были предприняты дополнительные меры усиления. Никаких политических вопросов здесь нет абсолютно. Вопрос только в росте заболеваемости или возможном приросте заболеваемости в регионе, - рассказал Алексей Цой.