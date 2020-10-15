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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:17

Просмотров: 1309

Участники группы «Арна» из Актау исполнили песню про родной край

Братья Ильясовы написали песню «Возвышающийся Мангистау» и сняли на неё клип. Это первое видео на исполненную ими композицию.

Скриншот видеоматериала
Клип на песню «Возвышающийся Мангистау» опубликовали в Сети 13 октября.

По словам братьев Ильясовых - участников группы «Арна» - это первый профессионально снятый клип на их песню. Снять видео артистам помогли их близкие друзья. Как отметили члены семьи музыкантов, из-за пандемии коронавируса съёмки клипа затянулись на полгода.

Слова песни написал один из аксакалов Мангистау - Сабыр Адай. Музыку написал Ержан Амиров.

- В песне старожил нашего региона высказал свою любовь к родному краю. Красоты Мангистау всегда вызывали у него восхищение, это святое место и одно из удивительных мест нашей страны. Мы решили снять клип на песню, чтобы передать посыл аксакала - показать место, где мы живём, - сказали братья Ильясовы.

Группа «Арна» (в переводе с каз. - «текучий») была образована в 2000 году. С тех пор братья радуют своих земляков песнями о родном крае и казахских обычаях.

- Мы переехали 20 лет назад из Каракалпакстана. В 2000 году группу основали Арман и Думан Ильясовы и два брата нашей матери - Жанболат и Ерлан Тлеуовы. Наша мама тоже поёт и поёт красиво. Вся семья музыкальная - играем на инструментах и исполняем песни, - поделились братья Ильясовы.



Ранее братья Ильясовы исполнили песню «Туған үй» в честь праздника «Наурыз».



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Комментарии ( 4 )

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velldr (Посетители) Сегодня, 13:50
Весело спели.
Такого вида творчестао нужно поддерживать, хотя бы морально.

А по поводу красоты нашей степи и каньонов могу вам сказать так.
Если вы рассматриваете красоту природы с точки зрения комфортности и простоты проживания, то.....для вас у нас некрасиво.
А если вы смотрите на наш край отдельно от ваших потребностей по комфорту и материальному достатку, только тогда Мангышлак предстанет перед вами во всём своём древнем и безмолвном величии.
 
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  • alesha
  • SerikBai
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 12:31
Чем тут восхищаться? Степь одна. Сюда в наказание Тараса ссылали, чтоб не повадно было. Помучился, а мы ввживаем тут
 
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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 12:00
Бедолаги.... Съемки, наверное, постоянно приходилось прерывать из-за необходимости дать подышать артистам чистым кислородом.. Воздух сейчас в районе тех пещер насыщен аммиаком
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:50
для тоя пойдет bravo lol
 
 

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