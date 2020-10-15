Участники группы «Арна» из Актау исполнили песню про родной край

Скриншот видеоматериала
Клип на песню «Возвышающийся Мангистау» опубликовали в Сети 13 октября.
По словам братьев Ильясовых - участников группы «Арна» - это первый профессионально снятый клип на их песню. Снять видео артистам помогли их близкие друзья. Как отметили члены семьи музыкантов, из-за пандемии коронавируса съёмки клипа затянулись на полгода.
Слова песни написал один из аксакалов Мангистау - Сабыр Адай. Музыку написал Ержан Амиров.
- В песне старожил нашего региона высказал свою любовь к родному краю. Красоты Мангистау всегда вызывали у него восхищение, это святое место и одно из удивительных мест нашей страны. Мы решили снять клип на песню, чтобы передать посыл аксакала - показать место, где мы живём, - сказали братья Ильясовы.
Группа «Арна» (в переводе с каз. - «текучий») была образована в 2000 году. С тех пор братья радуют своих земляков песнями о родном крае и казахских обычаях.
- Мы переехали 20 лет назад из Каракалпакстана. В 2000 году группу основали Арман и Думан Ильясовы и два брата нашей матери - Жанболат и Ерлан Тлеуовы. Наша мама тоже поёт и поёт красиво. Вся семья музыкальная - играем на инструментах и исполняем песни, - поделились братья Ильясовы.
Ранее братья Ильясовы исполнили песню «Туған үй» в честь праздника «Наурыз».
По словам братьев Ильясовых - участников группы «Арна» - это первый профессионально снятый клип на их песню. Снять видео артистам помогли их близкие друзья. Как отметили члены семьи музыкантов, из-за пандемии коронавируса съёмки клипа затянулись на полгода.
Слова песни написал один из аксакалов Мангистау - Сабыр Адай. Музыку написал Ержан Амиров.
- В песне старожил нашего региона высказал свою любовь к родному краю. Красоты Мангистау всегда вызывали у него восхищение, это святое место и одно из удивительных мест нашей страны. Мы решили снять клип на песню, чтобы передать посыл аксакала - показать место, где мы живём, - сказали братья Ильясовы.
Группа «Арна» (в переводе с каз. - «текучий») была образована в 2000 году. С тех пор братья радуют своих земляков песнями о родном крае и казахских обычаях.
- Мы переехали 20 лет назад из Каракалпакстана. В 2000 году группу основали Арман и Думан Ильясовы и два брата нашей матери - Жанболат и Ерлан Тлеуовы. Наша мама тоже поёт и поёт красиво. Вся семья музыкальная - играем на инструментах и исполняем песни, - поделились братья Ильясовы.
Ранее братья Ильясовы исполнили песню «Туған үй» в честь праздника «Наурыз».