Прибывших в Актау пассажиров без справок ПЦР поместили на карантин

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В ночь с 16 на 17 октября в страну прибыло 16 авиарейсов с 1527 пассажирами.



Из общего числа пассажиров 276 не имели справки о прохождении ПЦР-тестирования.



В Актау прибыли 107 человек. Справки имелись у 101 пассажира. Остальных поместили на двухдневный карантин для прохождения ПЦР-теста на CoViD-19.