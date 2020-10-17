Тройняшек из Актау призвали в Национальную гвардию

18-летние братья-тройняшки Акарыс, Бекарыс и Жанарыс Зеккеновы были призваны в ряды войск правопорядка весной этого года.После окончания колледжа казахстанской современной академии «Болашак» по специальности «Эксплуатация водного транспорта» ребят призвали на срочную службу.Братья попросили не разлучать их. В военкомате пошли навстречу парням и определили в одну часть.Когда тройняшки сдавали психологические тесты — совпали типы. Сами братья к этому уже давно привыкли. В школе у них были одинаковые оценки и даже девочки нравились одни и те же. Они также показывают идентичные результаты в физической подготовке.- Юноши — спортсмены. Акарыс и Бекарыс с девяти лет занимаются в спортивной секции «каратэ-до». За это время братья принимали участие в областных и городских спортивных турнирах, где неоднократно занимали призовые места. Жанарыс является кандидатом в мастера спорта по самбо, - рассказали в пресс-службе регионального командования «Батыс» Нацгвардии РК.Как отметил Дамир Жакенов, заместитель командира батальона оперативного назначения войсковой части №5517 по воспитательной и социально-правовой работе, на его практике тройняшки служат впервые.- До этого приходилось видеть только близнецов. Сейчас братья-тройняшки с честью и достоинством несут службу по охране общественного порядка и общественной безопасности в городе Уральск. После окончания службы братья Зеккеновы вернутся в свой родной Актау. Дальше планируют получать юридическое образование, а затем устроиться на работу в органы внутренних дел, - сказал Дамир Жакенов.