В Мангистау отмечается незначительный спад регистрации ВИЧ

Здание центра в Актау. Фото автора

Среди зарегистрированных случаев 31 приходится на граждан Казахстана, три – на иностранцев. В прошлом году инфицированными оказались шесть иностранных граждан.



- Рост числа инфицированных в этом году отмечается в трех населенных пунктах региона: на три - в Жанаозене, на два - в Актау, на один - в Мангистауском районе. На три факта снизился показатель в Мунайлинском районе, на два в Каракиянском. В Бейнеуском районе новых случаев не зафиксировано. В нашей области 23 факта инфицирования приходится на мужчин, восемь – на женщин, в основном среди возрастных групп 30-39 лет и 50 лет и старше. В списке инфицированных жителей области преобладают неработающие граждане. Источник инфекции выявлен у девяти человек, установлены 26 контактных лиц. По путям передачи превалирует половой путь, среди которых два гомосексуальных, - прокомментировала Акнур Тасбулатова, заместитель директора центра.



По словам специалиста, в области проживают три ребенка с ВИЧ-инфекцией, зарегистрирована одна беременная женщина. В ходе выявления всех случаев фактов заболевания коронавирусом не отмечено.

В текущем году три человека с ВИЧ умерли от сопутствующих заболеваний.



Пройти экспресс-тест и сдать анализы на ВИЧ/СПИД можно в центре, который находится по адресу: Актау, 3 мкр., 170 здание.

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