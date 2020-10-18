«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 18 Октября
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.05 KZT
  • €1 = 501.2 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:19

Просмотров: 0

В Мангистау отмечается незначительный спад регистрации ВИЧ

С начала года в Мангистауской области зарегистрировано 34 случая ВИЧ-инфекции. Специалисты отмечают снижение показателя на два случая по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом проинформировали в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.

Здание центра в Актау. Фото автора
Среди зарегистрированных случаев 31 приходится на граждан Казахстана, три – на иностранцев. В прошлом году инфицированными оказались шесть иностранных граждан.

- Рост числа инфицированных в этом году отмечается в трех населенных пунктах региона: на три - в Жанаозене, на два - в Актау, на один - в Мангистауском районе. На три факта снизился показатель в Мунайлинском районе, на два в Каракиянском. В Бейнеуском районе новых случаев не зафиксировано. В нашей области 23 факта инфицирования приходится на мужчин, восемь – на женщин, в основном среди возрастных групп 30-39 лет и 50 лет и старше. В списке инфицированных жителей области преобладают неработающие граждане. Источник инфекции выявлен у девяти человек, установлены 26 контактных лиц. По путям передачи превалирует половой путь, среди которых два гомосексуальных, - прокомментировала Акнур Тасбулатова, заместитель директора центра.

По словам специалиста, в области проживают три ребенка с ВИЧ-инфекцией, зарегистрирована одна беременная женщина. В ходе выявления всех случаев фактов заболевания коронавирусом не отмечено.
В текущем году три человека с ВИЧ умерли от сопутствующих заболеваний.

Пройти экспресс-тест и сдать анализы на ВИЧ/СПИД можно в центре, который находится по адресу: Актау, 3 мкр., 170 здание.
Е-mail: spid_aktau@med.mail.kz
Телефон: +7 (7292) 50-73-62



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика