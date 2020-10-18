Палеонтолог-любитель из Актау встретился с ведущим телепрограммы «Орёл и решка»

- Я развернулся и подъехал. Там была съёмочная группа. Их как раз-таки сопровождает мой знакомый, который хорошо знаком с этими местами. Оказывается, что он подарил акульи зубы ведущему Антону Зайцеву, которые мы собрали с ним в поездке несколько месяцев назад. Он попросил меня немного рассказать про них, - поделился Владимир Ярцев.

Как рассказал Владимир Ярцев, он ехал в очередную поездку через поселок Сенек. В одном из переулков он случайно мельком увидел автомобиль своего знакомого.Напомним, ведущие популярной передачи со своей съёмочной группой прилетели восхититься чудесами нашего края.Позже в Сети появились кадры со съёмок телевизионной программы «Орёл и решка» в этноауле «Когез».