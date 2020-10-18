Дорожного нарушителя разыскивает полиция в Актау

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Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау в настоящее время устанавливают личность водителя Toyota Hilux.
Теперь же, согласно части 3 статьи 596 КоАП РК, его могут лишить водительских прав на полгода.
Напомним, видеозапись с нарушением ПДД была опубликована сегодня, 18 октября, в рубрике «Народные новости».
Теперь же, согласно части 3 статьи 596 КоАП РК, его могут лишить водительских прав на полгода.
Напомним, видеозапись с нарушением ПДД была опубликована сегодня, 18 октября, в рубрике «Народные новости».