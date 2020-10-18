Деревья в Актау хотят сравнять с землей

- Итак высушили город и еще убивают последнее, - выразил негодование житель дома Ренат.

За домом №3, по словам жителей, полноценно росли зеленые насаждения. Часть из них из-за отсутствия полива погибла. Жители следующей весной намеревались сами высадить деревья за свой счет. В итоге, оставшиеся зеленые насаждения засыпают песком и собираются делать парковку.Lada.kz ожидает официальный комментарий от городского акимата.