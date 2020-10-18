«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 18 Октября
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.05 KZT
  • €1 = 501.2 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:25

Просмотров: 221

Деревья в Актау хотят сравнять с землей

Жители дома №3 в 7 микрорайоне возмутились действиями чиновников, которые решили на месте зеленых насаждений проложить асфальт.

Фото жителей дома №3
За домом №3, по словам жителей, полноценно росли зеленые насаждения. Часть из них из-за отсутствия полива погибла. Жители следующей весной намеревались сами высадить деревья за свой счет. В итоге, оставшиеся зеленые насаждения засыпают песком и собираются делать парковку.

Деревья в Актау хотят сравнять с землей


- Итак высушили город и еще убивают последнее, - выразил негодование житель дома Ренат.


Деревья в Актау хотят сравнять с землей


Lada.kz ожидает официальный комментарий от городского акимата.

Деревья в Актау хотят сравнять с землей



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Yanis (Посетители) Сегодня, 20:38
Всё началось, когда между 4 мкр. и ШУМом все останки газонов закатали в ракушечник. Когда аллею около 3 мкр. поели насекомые. Когда застроили Ботанический сад. А дальше пошло просто плавное истребление остатков зелени.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 20:34
девиз последних лет- деревья( как и жители) ни что, асфальт( хоть и разбитый) это всё... podzatylnik
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика