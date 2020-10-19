В Мангистауской области зарегистрирован один заболевший коронавирусной инфекцией

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 102 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. По количеству заражённых лидирует Восточно-Казахстанская область. Там вирусом заразились 15 человек.



По одному заболевшему зарегистрировано в Мангистауской и Актюбинской областях.



Итого на сегодняшний день в нашем регионе зафиксировано 3373 случая заболевания.



Выздоровели – 3226 человек.