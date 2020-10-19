Спасённая вблизи Актау лошадь умерла

Фото из открытых источников
Зоозащитники просят о помощи.
- Мы нашли Газель, нам нужно около 10 мужчин, чтобы помочь загрузить животное. Представители ветеринарии с нами на связи. Они подскажут, как правильно произвести погребение лошади, – сообщают зоозащитники.
Номера для связи:
+7 702 069 5636
+7 775 262 3033
+7 771 079 0880
Напомним, в Мангистау спасли обессиленную и истощённую лошадь.
- Мы нашли Газель, нам нужно около 10 мужчин, чтобы помочь загрузить животное. Представители ветеринарии с нами на связи. Они подскажут, как правильно произвести погребение лошади, – сообщают зоозащитники.
Номера для связи:
+7 702 069 5636
+7 775 262 3033
+7 771 079 0880
Напомним, в Мангистау спасли обессиленную и истощённую лошадь.