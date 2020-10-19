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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:46

Просмотров: 841

Две ПЦР-лаборатории откроют в Мангистауской области

К концу октября ожидается открытие ПЦР-лабораторий в Жанаозене и в селе Бейнеу. Об этом сообщила Ляззат Есенгалиева, заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.

Л. Есенгалиева
В Мангистауской области, по словам Ляззат Есенгалиевой, работают пять лабораторий, проводящих ПЦР-тестирование. Одна из них государственная и четыре - частные.

- Мощность наших лабораторий составляет 3 700 ПЦР-обследований в сутки, - сказала Ляззат Есенгалиева.

На 19 октября в области количество положительных результатов ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию составило 3372, из них 3282 человека на сегодня уже выздоровели, а также зарегистрировано 72 летальных случая.

- На сегодняшний день в инфекционных стационарах области находятся 54 человека. Из них двое с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус - это беременная женщина, которая находится в перинатальном центре, и ребёнок в областной детской больнице, - сообщила Ляззат Есенгалиева.

На сегодняшний день по области имеется 215 инфекционных коек и девять стационаров.

- Кроме того, 1835 коек в 11 стационарах области готовы к подключению к работе. Они оснащены всей техникой, инвентарем и уже стоят в резерве. Помимо этого, уровень подготовки быстровозводимой инфекционной больницы составляет 95 процентов. Его открытие ожидается 25 октября. Все основные работы завершены. Она оснащена КТ, УЗИ, рентген–аппаратами, - сообщила Ляззат Есенгалиева.



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Комментарии ( 3 )

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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:25
Как-то арифметика не складывается:
3372-3280=90
Из них 72 летальных и 54 в больнице итого 129. На 32 человека не бьется
 
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babe (Посетители) Сегодня, 17:24
С какой целью увеличивать количество лабораторий? Показать увеличение заболеваемости ? Ведь и так ясно, что ковид очень заразен, распространяется быстро и все рано или поздно переболеют.
 
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бася (Посетители) Сегодня, 15:44
больше цена интересует,уж больно золотые получаются анализы..
кажется это следующая волна по внедрению лабораторий, вслед за аптеками и букмекерскими клубами
 
 

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