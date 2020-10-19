Две ПЦР-лаборатории откроют в Мангистауской области

Л. Есенгалиева

В Мангистауской области, по словам Ляззат Есенгалиевой, работают пять лабораторий, проводящих ПЦР-тестирование. Одна из них государственная и четыре - частные.



- Мощность наших лабораторий составляет 3 700 ПЦР-обследований в сутки, - сказала Ляззат Есенгалиева.



На 19 октября в области количество положительных результатов ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию составило 3372, из них 3282 человека на сегодня уже выздоровели, а также зарегистрировано 72 летальных случая.



- На сегодняшний день в инфекционных стационарах области находятся 54 человека. Из них двое с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус - это беременная женщина, которая находится в перинатальном центре, и ребёнок в областной детской больнице, - сообщила Ляззат Есенгалиева.



На сегодняшний день по области имеется 215 инфекционных коек и девять стационаров.



- Кроме того, 1835 коек в 11 стационарах области готовы к подключению к работе. Они оснащены всей техникой, инвентарем и уже стоят в резерве. Помимо этого, уровень подготовки быстровозводимой инфекционной больницы составляет 95 процентов. Его открытие ожидается 25 октября. Все основные работы завершены. Она оснащена КТ, УЗИ, рентген–аппаратами, - сообщила Ляззат Есенгалиева.