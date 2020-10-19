Мангистауские спасатели отмечают профессиональный праздник

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Сегодня, 19 октября, свой профессиональный праздник отмечают спасатели Казахстана.



Указом Первого Президента Республики Казахстан 19 октября 1995 года №2541 «О совершенствовании структуры центральных исполнительных органов Республики Казахстан» был образован государственный комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям – как центральный исполнительный орган, уполномоченный в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и Гражданской обороны страны.



День образования государственного комитета Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям является профессиональным праздником системы гражданской защиты – Днём спасателя.



В этот день сотрудники противопожарной, водно-спасательной службы и гражданской обороны отмечают свой профессиональный праздник.



Редакция сайта Lada.kz поздравляет всех спасателей Мангистауской области с профессиональным праздником. Желаем вам счастья, крепкого здоровья, удачи, добра и благополучия! Благодарим за ваш труд и спасение жизней!