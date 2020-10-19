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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:09

Просмотров: 243

Мангистауские спасатели отмечают профессиональный праздник

В этом году Республика Казахстан празднует 25-летие со дня создания профессиональных служб ЧС. Указ президента Казахстана о создании Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям вышел в 1995 году.

Фото из архива Lada.kz
Сегодня, 19 октября, свой профессиональный праздник отмечают спасатели Казахстана.

Указом Первого Президента Республики Казахстан 19 октября 1995 года №2541 «О совершенствовании структуры центральных исполнительных органов Республики Казахстан» был образован государственный комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям – как центральный исполнительный орган, уполномоченный в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и Гражданской обороны страны.

День образования государственного комитета Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям является профессиональным праздником системы гражданской защиты – Днём спасателя.

В этот день сотрудники противопожарной, водно-спасательной службы и гражданской обороны отмечают свой профессиональный праздник.

Редакция сайта Lada.kz поздравляет всех спасателей Мангистауской области с профессиональным праздником. Желаем вам счастья, крепкого здоровья, удачи, добра и благополучия! Благодарим за ваш труд и спасение жизней!



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