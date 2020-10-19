Семейная пара из Шетпе открыла Центр лечения пиявками

Стоимость проекта составила 3 миллиона тенге.- Особенность клиники - это беспрецедентный метод лечения пиявками. Нам они доставляются из России, обёрнутые во влажную салфетку, в специальном контейнере. Их воду меняем каждый день. При клиенте пиявок уничтожаем в спирте. Пиявками лечат людей с церебральным параличом, болезнями сердечно-сосудистой и дыхательной систем и многими другими заболеваниями, - рассказал Ерболат Кусумбаев, владелец медицинского учреждения.Кроме лечения пиявками в медицинском центре оказывается бесплатная медицинская помощь семьям, нуждающимся в социальной поддержке. Здесь также планируется оказывать помощь детям с ограниченными возможностями.- Центр оснащён современным медицинским оборудованием. К примеру, специальная одежда для больных церебральным параличом помогает держать тело в вертикальном положении, двигать ногами и поднимать голову, то есть восстанавливаться. Думаю, что я привнёс новшество в наш район. Пациентов, которые не могли ходить и двигаться, ранее отправляли в Актау или Нур-Султан. Однако, не у всех есть возможность уехать из района. Поэтому я решил лечить жителей у нас. В центре имеется оборудование для лечения «желтухи» у новорождённых. В планах у меня также проводить лечение солью, - рассказал Ерболат Кусумбаев.