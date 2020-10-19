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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:55

Просмотров: 1043

Семейная пара из Шетпе открыла Центр лечения пиявками

Супруги из Шетпе открыли Лечебно-реабилитационный центр гирудотерапии (лечение пиявками). Проект реализован в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020». Он также служит клиникой для ежедневного приёма граждан. Об этом рассказал владелец клиники.

Иллюстративное фото
Стоимость проекта составила 3 миллиона тенге.

- Особенность клиники - это беспрецедентный метод лечения пиявками. Нам они доставляются из России, обёрнутые во влажную салфетку, в специальном контейнере. Их воду меняем каждый день. При клиенте пиявок уничтожаем в спирте. Пиявками лечат людей с церебральным параличом, болезнями сердечно-сосудистой и дыхательной систем и многими другими заболеваниями, - рассказал Ерболат Кусумбаев, владелец медицинского учреждения.

Семейная пара из Шетпе открыла Центр лечения пиявками


Кроме лечения пиявками в медицинском центре оказывается бесплатная медицинская помощь семьям, нуждающимся в социальной поддержке. Здесь также планируется оказывать помощь детям с ограниченными возможностями.

- Центр оснащён современным медицинским оборудованием. К примеру, специальная одежда для больных церебральным параличом помогает держать тело в вертикальном положении, двигать ногами и поднимать голову, то есть восстанавливаться. Думаю, что я привнёс новшество в наш район. Пациентов, которые не могли ходить и двигаться, ранее отправляли в Актау или Нур-Султан. Однако, не у всех есть возможность уехать из района. Поэтому я решил лечить жителей у нас. В центре имеется оборудование для лечения «желтухи» у новорождённых. В планах у меня также проводить лечение солью, - рассказал Ерболат Кусумбаев.



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Комментарии ( 4 )

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None None (Посетители) Сегодня, 22:13
Зря вы так. Лечение пиявками известно уже столетия. Сам ставил себе пиявок, правда в России и у своей родственицы. И вы знаете, помогает. Я себе делал так сказать укрепляющий курс, не на конкретную болезнь. Та же хиджама, или обычное кровопускание, сдача крови оздоровляют организм.
 
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  • dom555
 Aktauskii (Посетители) Сегодня, 21:37
Ждём вспышки гепатита
 
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  • babe
  • Aktauskii
 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 19:39
Цитата: Neo_370
Вот тоже мне Дуримары-21 век на дворе -а они пиявками лечат

ВСЁ!, началось с платных туалетов... money
Деньги не пахнут, тут очередное шарлатанство, ПОД!, видом "народной" медицины...
Интересно в каком болоте этих пиявок look "добывают"!?...

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • Коммунист.
  • babe
  • Aktauskii
 Neo_370 (Посетители) Сегодня, 18:32
Вот тоже мне Дуримары-21 век на дворе -а они пиявками лечат - не ну а что делать? медицины нет ,образования нет ,армии нет флота нет ,всё фикция и профанация !да и власти тоже нет !Закон не писан -если писан то не читан=если читан то не поняь=если понят то не так!
 
 

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