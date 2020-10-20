Наши люди! Уроженец Актау снялся в фильме «Последний богатырь: Корень зла»

Юрий является чемпионом мира Европы и России по бодибилдингу

Юрий Касмынин родился в Актау, жил в 37 доме в 4 микрорайоне, учился в школе №5. При школе стал посещать драматическую студию под руководством педагога Виолетты Львовны. По словам актёра, на тот момент он уже понял, что хочет стать актёром.- С Актау меня связывают тёплые чувства. Это сложно понять людям, кто не уезжал из Актау. Очень тянет домой. Как объяснить вкус степи, полыни и моря одновременно? Как рассказать о восторге, когда смотришь на свою школу и вспоминаешь каждый день, проведённый в её стенах? Мои друзья, встреча с которыми превращается в праздник! Мой город — это кусочек моей жизни. Самый любимый и часто вспоминаемый, - говорит Юрий Касмынин.Юрий Касмынин уехал из Актау в 1992 году в Екатеринбург. Там поступил в медицинский институт, но и там он очень много времени проводил в команде КВН.- Когда я осознал, что врачом мне быть не нравится, и попал в армию, я и там организовал театральную студию, где ставил спектакли и проводил все мероприятия как режиссёр, - отметил Юрий Касмынин.После армии Юрий Касмынин окончил актёрский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, а со временем там же получил и режиссёрское образование.- Всегда позиционировался как трюковой актёр, к сожалению, из-за кризисов работа актёра иногда становится невостребованной, и тут на сцену выходит второй «Я»! Спортсмен, выращенный моим городом, гимнаст из Дома пионеров, борец-классик из клуба «Солнечный», боксёр из секции бокса «Маяк», для которого трюк — это работа, хобби и удовольствие в одном лице, где адреналин зашкаливает, а от опасности кружится голова! Каскадёр, человек, который делает опасность своей профессией, - рассказывает Юрий Касмынин.Сегодня Юрий Касмынин живет в Москве, имеет большой опыт в кино и за плечами много интересных проектов.Актёр снимался в таких фильмах и сериалах как: «Викинг», «Ростов», «Детектив на миллион», «Куба-2», «Тот, кто читает мысли», «Нелюбовь | Loveless», «Последний богатырь» и другие.- Москва никогда не спит! Я привык жить в ритме постоянного движения. Постоянные кастинги, съёмки, чувствуешь себя ветераном броуновского движения. У меня растут две замечательные дочери 23 и 18 лет, а недавно родился долгожданный сын! В 2021 году будет 30 лет, как я окончил школу, и мы планируем организовать встречу одноклассников, и если никакие пандемии не помешают, я планирую вновь встретиться с моими друзьями, - сказал Юрий Касмынин.Одной из последних работ Юрия Касмынина является роль в фильме «Последний богатырь: Корень зла».Юрий Касмынин рассказал некоторые интересные моменты во время съёмок фильма.- В фильме «Последний богатырь: Корень зла» я играю заколдованного богатыря без лица. Реально на нас одевают маски с малюсенькими дырочками для глаз. Снимали в Карелии сцену погони за избушкой на курьих ножках. И приходилось на галопе, стоя в стременах, скакать по целине, не зная, есть ли там ямы, кротовины и прочие препятствия. В первом же дубле лошадь попала в яму, и каскадёр, упав с неё, сломал ключицу и рёбра. А во втором дубле перед мордой моей лошади пролетел квадрокоптер, и лошадь резко начала поворачивать вбок, в тот момент я понял, что мне придётся сходить с лошади, иначе я порву ей уздой рот. Я скинул щит и меч и ушёл в кувырок. Как потом оказалось, я оторвал меч с трёхсантиметровой перевязи из натуральной толстой кожи. Вот она сила адреналина. На самом деле, там очень много всяких смешных случаев, буквально каждый съёмочный день, - поделился впечатлениями Юрий Касмынин.Юрий Касмынин рассказал, что ему было безумно приятно работать с именитыми актёрами.- С Витей Хориняком, Милой Сивацкой, Катей Вилковой, с которой у нас совпадают дни рождения, с Костей Лавроненко, с безумно веселым Серёжей Буруновым и, конечно, с Еленой Яковлевой, - отметил Юрий Касмынин.Юрий Касмынин отметил, что никогда не забудет свой дом родной.- Дорогие мои земляки, я безумно рад представлять наш город в российском кинематографе. Я всегда позиционирую себя, как уроженца Актау, я очень люблю свой родной город! И всегда с удовольствием возвращаюсь на свою Родину! Где пахнет морем, полынью, степью и детством! Дорогие земляки, до встречи на экранах кинотеатров! - сказал Юрий Касмынин.