В честь Дня спасателя в Актау открыли постамент для пожарной машины

Фото очевидцев
Пожарный автомобиль ЗИЛ-130 установили в 23 микрорайоне, где располагалась первая пожарная часть города.
- Этот автомобиль был верным помощником пожарных и спасателей во всех странах бывшего Советского Союза с 1980-х годов. Он осуществлял подвоз воды для тушения огня и до сих пор в рабочем состоянии, — сообщает ИА newsroom.kz со ссылкой на ветерана органов гражданской защиты Ерлана Мауленова.
По данным заместителя акима Мангистауской области Бакытжана Качакова, в 2020 году сотрудниками областного ДЧС был осуществлён 2251 вызов на аварийно-спасательные работы, спасены девять человек, 486 мангистаусцев эвакуированы, 30 пострадавшим оказана доврачебная медицинская помощь, спасено имущество стоимостью более 1 миллиарда тенге.
- Этот автомобиль был верным помощником пожарных и спасателей во всех странах бывшего Советского Союза с 1980-х годов. Он осуществлял подвоз воды для тушения огня и до сих пор в рабочем состоянии, — сообщает ИА newsroom.kz со ссылкой на ветерана органов гражданской защиты Ерлана Мауленова.
По данным заместителя акима Мангистауской области Бакытжана Качакова, в 2020 году сотрудниками областного ДЧС был осуществлён 2251 вызов на аварийно-спасательные работы, спасены девять человек, 486 мангистаусцев эвакуированы, 30 пострадавшим оказана доврачебная медицинская помощь, спасено имущество стоимостью более 1 миллиарда тенге.