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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:12

Просмотров: 665

В честь Дня спасателя в Актау открыли постамент для пожарной машины

В честь 25-летия сил МЧС в Актау установили постамент с пожарной машиной, сообщает ИА newsroom.kz

Фото очевидцев
Пожарный автомобиль ЗИЛ-130 установили в 23 микрорайоне, где располагалась первая пожарная часть города.

- Этот автомобиль был верным помощником пожарных и спасателей во всех странах бывшего Советского Союза с 1980-х годов. Он осуществлял подвоз воды для тушения огня и до сих пор в рабочем состоянии, — сообщает ИА newsroom.kz со ссылкой на ветерана органов гражданской защиты Ерлана Мауленова.

По данным заместителя акима Мангистауской области Бакытжана Качакова, в 2020 году сотрудниками областного ДЧС был осуществлён 2251 вызов на аварийно-спасательные работы, спасены девять человек, 486 мангистаусцев эвакуированы, 30 пострадавшим оказана доврачебная медицинская помощь, спасено имущество стоимостью более 1 миллиарда тенге.




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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
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 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 12:21
Первая пожарная часть была в третьем Б микрорайоне возле СЭС
 
 

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