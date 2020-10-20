Уничтожим всё живое! По указанию работника ПКСК в Актау выкорчевали многолетние кустарники

Жильцы 56 дома 12 микрорайона сообщили, что 30-летние кусты тамариска (Мангышлакская сирень) возле подъезда выкопаны под корень.- Эти деревья нами постоянно поливались, они были посажены более 30 лет назад и прекрасно смотрелись возле подъезда. Кому в голову пришла мысль их выкопать? – возмущаются жители дома.Выяснилось, что заявка в ПКСК «Собственник» поступила от одной из жительниц дома. По её словам, кустарники мешали детям играть.- Наша сотрудница приняла заявку, но только на обрезку, этим наш ПКСК занимается, но на полную вырубку кустарников указания не было. Сегодня, опросив свою сотрудницу, я узнала, что она без моего ведома вместе с подрядчиком приняла решение не обрезать, а полностью удалить растения. Я уже объявила ей выговор, буду принимать решение о дальнейшем наказании и уверяю, что подобного больше не повторится. Что касается жительницы, попросившей убрать кусты, то по закону она обязана будет на этом месте высадить новые зелёные насаждения. Этот вопрос мы проконтролируем, – прокомментировала Ольга Катовник, председатель ПКСК «Собственник».Редакция связалась с жительницей дома, однако она отрицает факт своего обращения в ПКСК.