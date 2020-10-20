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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:14

Просмотров: 135

Уничтожим всё живое! По указанию работника ПКСК в Актау выкорчевали многолетние кустарники

Жители 12 микрорайона пожаловались на вырубку пяти кустарников. В ПКСК «Собственник» рассказали, что в отношении работника, который принял это решение, будут приняты меры.

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Жильцы 56 дома 12 микрорайона сообщили, что 30-летние кусты тамариска (Мангышлакская сирень) возле подъезда выкопаны под корень.

- Эти деревья нами постоянно поливались, они были посажены более 30 лет назад и прекрасно смотрелись возле подъезда. Кому в голову пришла мысль их выкопать? – возмущаются жители дома.

Уничтожим всё живое! По указанию работника ПКСК в Актау выкорчевали многолетние кустарники


Выяснилось, что заявка в ПКСК «Собственник» поступила от одной из жительниц дома. По её словам, кустарники мешали детям играть.

- Наша сотрудница приняла заявку, но только на обрезку, этим наш ПКСК занимается, но на полную вырубку кустарников указания не было. Сегодня, опросив свою сотрудницу, я узнала, что она без моего ведома вместе с подрядчиком приняла решение не обрезать, а полностью удалить растения. Я уже объявила ей выговор, буду принимать решение о дальнейшем наказании и уверяю, что подобного больше не повторится. Что касается жительницы, попросившей убрать кусты, то по закону она обязана будет на этом месте высадить новые зелёные насаждения. Этот вопрос мы проконтролируем, – прокомментировала Ольга Катовник, председатель ПКСК «Собственник».

Редакция связалась с жительницей дома, однако она отрицает факт своего обращения в ПКСК.



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Комментарии ( 1 )

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 FL (Посетители) Сегодня, 13:23
Кустарники помешали играть?! Че за дичь то???

Дети, в отличие от кустарников, в своей среде обитания могут свободно перемещаться и "играть" там где не будут мешать растениям расти.

Вот откуда зарождается плевателькое отношение к растительности. Невежество.

Таких подальше нужно от растений отселять. Чтоб не мешали...
 
 

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