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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:54

Просмотров: 810

До чего дошёл прогресс! Жители Мангистау напрямую могут связаться с главным полицейским региона через Facebook

Глава МВД Ерлан Тургумбаев представил аккаунты в Facebook, по которым можно напрямую связаться с начальниками департаментов полиции.

Фото из доступных источников
По данным сайта «Новое телевидение», министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев опубликовал ссылки на страницы в Facebook, посредством которых граждане могут направлять свои обращения начальникам ДП регионов. Ерлан Тургумбаев пообещал, что ни одно из обращений граждан не будет оставлено без внимания.

- Подразделения органов внутренних дел, начальники департаментов полиции, уголовно-исполнительной системы во всех регионах страны имеют аккаунты в Instagram и Facebook, работает мой блог на платформе egov.kz, личная страница в Facebook. Вы можете напрямую связаться с руководством департамента полиции и департамента уголовно-исполнительной системы вашей области по приведённым ниже ссылкам. Ни одно из обращений граждан не будет оставлено без внимания и ответа! – написал глава МВД.

Жители Мангистау напрямую могут связаться с главным полицейским региона через Facebook.

До чего дошёл прогресс! Жители Мангистау напрямую могут связаться с главным полицейским региона через Facebook


На сегодняшний день у главы департамента полиции региона более четырёх тысяч подписчиков.



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