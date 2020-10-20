Автопарк станции Скорой помощи Мангистау пополнился 20 новыми автомобилями

Автопарк Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи пополнился новым санитарным транспортом.Глава региона Серикбай Трумов вручил фельдшерам ключи от 20 специализированных машин марки Hyundai 350.- 13 автомобилей будут находиться на балансе Актау, пять – Мунайлинского района и два отправятся в службу санавиации. К концу месяца прибудут ещё 32 кареты Скорой помощи марки Jac Sunray. Стоит отметить, что весь транспорт был приобретён посредством лизинга. В следующем месяце в Мангистау поступят ещё два реанимобиля марки «УАЗ Patriot». Таким образом, автопарк скорой помощи региона будет обеспечен транспортом на 100 процентов, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.