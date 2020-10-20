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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 526

Автопарк станции Скорой помощи Мангистау пополнился 20 новыми автомобилями

Сегодня, 20 октября, аким Мангистауской области Серикбай Трумов вручил фельдшерам ключи от 20 специализированных машин марки Hyundai 350. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Автопарк Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи пополнился новым санитарным транспортом.

Глава региона Серикбай Трумов вручил фельдшерам ключи от 20 специализированных машин марки Hyundai 350.

Автопарк станции Скорой помощи Мангистау пополнился 20 новыми автомобилями


- 13 автомобилей будут находиться на балансе Актау, пять – Мунайлинского района и два отправятся в службу санавиации. К концу месяца прибудут ещё 32 кареты Скорой помощи марки Jac Sunray. Стоит отметить, что весь транспорт был приобретён посредством лизинга. В следующем месяце в Мангистау поступят ещё два реанимобиля марки «УАЗ Patriot». Таким образом, автопарк скорой помощи региона будет обеспечен транспортом на 100 процентов, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Автопарк станции Скорой помощи Мангистау пополнился 20 новыми автомобилями





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Комментарии ( 4 )

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babe (Посетители) Сегодня, 18:08
Лучше бы похвастались квалифицированными кадрами , а то приезжает фельдшер на вызов и сам не хрена не знает, то в гугле ответ ищет , то помощь по телефону и ладно бы однократно.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 17:48
Как туда на работу устроиться кто знает.всегда мечтал на скорой работать
 
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Добрыня (Посетители) Сегодня, 17:45
Jac Sunray это зря, где запчасти потом брать на чинанайский авто
 
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Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 17:41
Не успели приобрести, как уже нарушают Правила.
 
 

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