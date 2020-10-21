В Актау владельцев нескольких супермаркетов привлекли к административной ответственности

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В антимонопольном департаменте Мангистауской области рассказали, что в отношении нескольких владельцев супермаркетов Актау проводилось расследование. Поводом для этого послужило то, что владельцы магазинов устанавливали дополнительные требования к поставщикам и производителям товаров. К примеру, заставляли их платить маржу с каждого продукта, а также оплачивать проценты за аренду помещений.



- Действия владельцев супермаркетов признаны неправомерными, поскольку эти условия не касаются предмета сделки купли-продажи и ущемляют в конечном итоге права потребителей, так как влияют на окончательную стоимость продукта, - сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.



В департаменте заявили, что владельцы супермаркетов свою вину признали и привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 163 Кодекса об Административных Правонарушениях РК.



- Расследование проводилось в рамках исполнения поручения агентства по защите и развитию конкуренции РК и Генпрокуратуры по недопущению роста цен на социально-значимые продовольственные товары, - сообщили в ведомстве.



Статья 163. Антиконкурентные действия (бездействие) государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, недобросовестная конкуренция



1. Антиконкурентные действия (бездействие) государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, - влекут штраф на должностных лиц в размере трехсот месячных расчетных показателей.

2. Недобросовестная конкуренция - влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства - в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере тысячи пятисот месячных расчетных показателей.

3. Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства - в размере четырехсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.