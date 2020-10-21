В Актау пройдет закрытие мотосезона

Закрытие мотоциклетного сезона 2020 года пройдет 24 октября.Сбор мотоциклистов намечен на 11:00 на парковке у парка «Акбота» в 1 микрорайоне.- Старт запланирован от парка до жилого комплекса «Green Plaza» в 17 микрорайоне, после чего байкеры направятся в сторону базы отдыха «Tree of life», где всех участников будет ждать вкусный плов и горячий чай. В 13:00 колонна тронется, а до этого времени все жители и гости города смогут увидеть двухколесную технику и пообщаться с её владельцами, - сообщил Марат Асанов.Организаторы напоминают жителям и гостям города, что на мероприятии нужно присутствовать в медицинских масках.