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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:05

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В Актау пройдет закрытие мотосезона

Жители и гости города смогут увидеть двухколесную технику и пообщаться с её владельцами. Информацию предоставил Марат Асанов, президент клуба Wheels brothers.

Фото со страницы организаторов в Instagram
Закрытие мотоциклетного сезона 2020 года пройдет 24 октября.

В Актау пройдет закрытие мотосезона


Сбор мотоциклистов намечен на 11:00 на парковке у парка «Акбота» в 1 микрорайоне.

- Старт запланирован от парка до жилого комплекса «Green Plaza» в 17 микрорайоне, после чего байкеры направятся в сторону базы отдыха «Tree of life», где всех участников будет ждать вкусный плов и горячий чай. В 13:00 колонна тронется, а до этого времени все жители и гости города смогут увидеть двухколесную технику и пообщаться с её владельцами, - сообщил Марат Асанов.

В Актау пройдет закрытие мотосезона


Организаторы напоминают жителям и гостям города, что на мероприятии нужно присутствовать в медицинских масках.



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