Марал Кадыр: В Мангистауской области за месяц коронавирусная инфекция зарегистрирована у 38 человек

Марал Кадыр

По словам внештатного главного эпидемиолога области, осенью наблюдается рост уровня всех вирусных инфекций.



- Как известно, первая волна коронавируса продлилась с марта по конец июля этого года. После этого августе и сентябре был перерыв. Примерно 20 сентября в области начали регистрировать лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной инфекции. К примеру, в сентябре было зарегистрировано пятеро больных, с тех пор заразились еще 33 человека. То есть, на сегодняшний день Covid-19 подтвердился у 38 человек. Что касается пневмонии, перерыва у нас не было. Всего за последние месяцы зарегистрировано 210 пациентов с пневмонией, в том числе 68 человек - в августе, 94 - в сентябре и 48 - с начала октября, - сказала эпидемиолог.



По области от гриппа на сегодняшний день вакцинировано около 70 тысяч человек.



- Существует около 200 видов инфекционных заболеваний дыхательных путей. Подготовка к эпидемиологическому сезону вирусных заболеваний проходит ежегодно в сентябре-октябре. В этом году профилактические меры принимаются с августа. Особое внимание было уделено обеспечению вакцинацией против гриппа уязвимых групп. В целом в эту группу входят люди, которые часто болеют, люди с ослабленной иммунной системой, маленькие дети, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и люди старше 60 лет, - сказала Марал Кадыр.



По словам Марал Кадыр, за весь период регистрации коронавирусной инфекции в регионе только у одного пассажира международных рейсов (из Стамбула) был выявлен Covid-19. Все остальные завозные случаи были привезены жителями других регионов страны, в частности, из южных.



- Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана, у нас проводится карантинизация всех прибывающих из-за рубежа пассажиров. Все рейсы и транспортно-логистические пути находятся под контролем санитарных врачей. Все прибывшие к нам пассажиры должны предъявить результаты лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Если их нет, то они помещаются в обсервационный стационар на карантин, и там у них берутся анализы. Если инфекция не выявляется, отпускаются домой, - рассказала Марал Кадыр.