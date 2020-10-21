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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:40

Просмотров: 840

Марал Кадыр: В Мангистауской области за месяц коронавирусная инфекция зарегистрирована у 38 человек

С 20 сентября этого года в Мангистау зарегистрировано 38 случаев лабораторно подтвержденных заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщила Марал Кадыр, внештатный главный эпидемиолог управления здравоохранения Мангистауской области.

Марал Кадыр
По словам внештатного главного эпидемиолога области, осенью наблюдается рост уровня всех вирусных инфекций.

- Как известно, первая волна коронавируса продлилась с марта по конец июля этого года. После этого августе и сентябре был перерыв. Примерно 20 сентября в области начали регистрировать лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной инфекции. К примеру, в сентябре было зарегистрировано пятеро больных, с тех пор заразились еще 33 человека. То есть, на сегодняшний день Covid-19 подтвердился у 38 человек. Что касается пневмонии, перерыва у нас не было. Всего за последние месяцы зарегистрировано 210 пациентов с пневмонией, в том числе 68 человек - в августе, 94 - в сентябре и 48 - с начала октября, - сказала эпидемиолог.

По области от гриппа на сегодняшний день вакцинировано около 70 тысяч человек.

- Существует около 200 видов инфекционных заболеваний дыхательных путей. Подготовка к эпидемиологическому сезону вирусных заболеваний проходит ежегодно в сентябре-октябре. В этом году профилактические меры принимаются с августа. Особое внимание было уделено обеспечению вакцинацией против гриппа уязвимых групп. В целом в эту группу входят люди, которые часто болеют, люди с ослабленной иммунной системой, маленькие дети, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и люди старше 60 лет, - сказала Марал Кадыр.

По словам Марал Кадыр, за весь период регистрации коронавирусной инфекции в регионе только у одного пассажира международных рейсов (из Стамбула) был выявлен Covid-19. Все остальные завозные случаи были привезены жителями других регионов страны, в частности, из южных.

- Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана, у нас проводится карантинизация всех прибывающих из-за рубежа пассажиров. Все рейсы и транспортно-логистические пути находятся под контролем санитарных врачей. Все прибывшие к нам пассажиры должны предъявить результаты лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Если их нет, то они помещаются в обсервационный стационар на карантин, и там у них берутся анализы. Если инфекция не выявляется, отпускаются домой, - рассказала Марал Кадыр.



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Комментарии ( 5 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:31
То весь сентябрь небыло случаев , в октябре единицы, а теперь лапшу вешают типа 38! Беспредел, лишь бы всё закрыть и всех по домам посадить, а миллионы выделяемые на борьбу куда? В карманы?
 
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  • babe
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 18:21
Ну, вот. Впервые озвучили реальные случаи заболевших в последний месяц.
Теперь вопрос. Какого лешего мы не пускаем детей в школы? Почему закрыли спортивные секции, а также тренировочные залы и бассейны?
 
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  • Ну Ну
  • alixah
 zhanino (Посетители) Сегодня, 18:04
странно, столько времени писали, что не зарегистрировано и даже , если зарегистрировано, то 1 человек, где то - кто то недоговаривает, получается официальная статистика недостоверна, так что берегите себя, хватит по тоям бегать втихаря, если себя не жалко, то хотя бы подумайте о других
 
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  • Имярек
 Moderator (Администраторы ) Сегодня, 17:50
Тина, Вы не внимательны, ЭТО за сегодня. Были дни в октябре где по три, по пять
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 17:42
Откуда ж их 38 то взялось, если только и пишут- в магистру заражённых за прошедшие сутки не обнаружено?!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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