Общественники усомнились в наличии реального запаса лекарств для Актау

В Актюбинскую область с рабочим визитом прибыли представители антикоррупционной службы, которые провели ряд проверок склада ТОО «СК-Фармация».Уровень готовности Актюбинского филиала СК «Фармация» ко второй волне COVID-19 вызвал сомнения у проверяющих: в организации по закупу медикаментов не смогли предоставить четкие сведения ни о количестве лекарств, ни о наличии противовирусного препарата «Авифовир».Представитель Актюбинского филиала «СК Фармации» Нурлан Жубанышев заявил, что многие препараты уже находятся в больницах. На вопрос: когда, куда и в каком объеме была осуществлена последняя поставка, он не смог дать четкого ответа. Поэтому у общественников возникли сомнения по поводу реального наличия двухмесячных лекарственных запасов для четырех западных регионов: Актобе, Уральск, Атырау и Актау.В минувший понедельник, 19 октября, на аппаратном совещании председатель правления «СК Фармации» Ерхат Искалиев доложил о наличии двухмесячного запаса необходимых лекарств. Он заявил о полной готовности ко второй волне коронавируса. Ерхат Искалиев заверил о закупе препаратов на сумму 5,9 миллиарда тенге по 37-ми различным наименованиям. На этом же совещании глава антикоррупционной службы Алик Шпекбаев сообщил о проведении общественных проверок, которые направлены на выявление степени готовности ко второй волне COVID-19.Во время первой вспышки коронавируса сотрудники антикоррупционной службы совместно с общественностью проверили более 2500 аптек на наличие препаратов против COVID-19 и объективность цен на данные лекарственные средства. Проведено около 400 мониторингов на складах, а также проинспектировано четыре основных хаба «СК Фармации» в Нур-Султане, Алматы, Актобе и в Шымкенте.