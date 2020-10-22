«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 22 Октября
+12...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.93 KZT
  • €1 = 506.71 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 224

Общественники усомнились в наличии реального запаса лекарств для Актау

Сотрудники антикоррупционной службы выявили ряд нарушений в Актюбинском филиале «СК Фармация». Лекарственные запасы были предназначены для четырех западных регионов, в том числе и для Актау. Об этом сообщает департамент антикоррупционной службы по Актюбинской области.

Фото со страницы Aktobe adaldyk alany
В Актюбинскую область с рабочим визитом прибыли представители антикоррупционной службы, которые провели ряд проверок склада ТОО «СК-Фармация».

Уровень готовности Актюбинского филиала СК «Фармация» ко второй волне COVID-19 вызвал сомнения у проверяющих: в организации по закупу медикаментов не смогли предоставить четкие сведения ни о количестве лекарств, ни о наличии противовирусного препарата «Авифовир». 

Представитель Актюбинского филиала «СК Фармации» Нурлан Жубанышев заявил, что многие препараты уже находятся в больницах. На вопрос: когда, куда и в каком объеме была осуществлена последняя поставка, он не смог дать четкого ответа. Поэтому у общественников возникли сомнения по поводу реального наличия двухмесячных лекарственных запасов для четырех западных регионов: Актобе, Уральск, Атырау и Актау.
 
В минувший понедельник, 19 октября, на аппаратном совещании председатель правления «СК Фармации» Ерхат Искалиев доложил о наличии двухмесячного запаса необходимых лекарств. Он заявил о полной готовности ко второй волне коронавируса. Ерхат Искалиев заверил о закупе препаратов на сумму 5,9 миллиарда тенге по 37-ми различным наименованиям. На этом же совещании глава антикоррупционной службы Алик Шпекбаев сообщил о проведении общественных проверок, которые направлены на выявление степени готовности ко второй волне COVID-19.
 
Во время первой вспышки коронавируса сотрудники антикоррупционной службы совместно с общественностью проверили более 2500 аптек на наличие препаратов против COVID-19 и объективность цен на данные лекарственные средства. Проведено около 400 мониторингов на складах, а также проинспектировано четыре основных хаба «СК Фармации» в Нур-Султане, Алматы, Актобе и в Шымкенте.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 12:03
Опять коррупция, люди будут умирать а ответственности небыло и нету. С должности снимут и всё.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика