«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 22 Октября
+12...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.93 KZT
  • €1 = 506.71 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:44

Просмотров: 672

Послабление карантинных мер! Внесены изменения в работу ряда организаций в Мангистау

Главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев внёс ряд изменений в графики работы предприятий общественного питания, кинотеатров, торговых центров с 23 октября.

Фото из открытых источников
На сайте департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области опубликовано постановление главного государственного санитарного врача региона Газиза Надуева.


- Разрешить работу объектов общественного питания с летней площадкой, работающих на открытом воздухе, а также внутри здания, имеющих не более 30 посадочных мест, без коллективных мероприятий, с режимом работы до 22:00. Отмечается, что запрещается объединять столы, мероприятия должны быть без танцевальных площадок и торжественных залов.

- Продлить режим работы отдельно расположенных крупных продовольственных магазинов (супермаркеты, гипермаркеты) до 22:00.

- Усилить патрулирование для выявления местными службами полиции анонимных семейных, коллективных мероприятий, (свадьбы, пожертвования), общественного транспорта, перевозящих пассажиров без масок.

- При перевозке людей общественным транспортом с 06:00 до 20:00 часов увеличить количество транспорта на маршрутах с интервалом не более пяти минут.

- Разрешить деятельность религиозных объектов без проведения коллективных мероприятий.

- Разрешить деятельность спортивных объектов, фитнес-центров, тренажёрных залов при условии не менее 5 кв. м площади на одного посетителя, и посещаемости не более 30% от общей вместимости с соблюдением профилактических и противоэпидемиологических мероприятий.

- Разрешить деятельность дежурных групп в детских садах (не более 15 человек в группе).

- С 24 октября разрешить работу торгово-развлекательных, торговых домов и центров площадью более 500 кв. м, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящиеся в них, в будние дни - до 22:00, в субботу - до 17:00. Воскресенье – выходной.

- С 26 октября разрешить работу кинотеатрам с заполняемостью не более 30% с соблюдением масочного режима, в будние дни - до 22:00 часов, по субботам - до 17:00. Воскресенье - выходной.

- Запрещено дополнительное обучение (кружки, дополнительные занятия) в детских дошкольных организация, независимо от формы собственности.

- Запрещено работать бильярдным, компьютерным клубам, развлекательным заведениям, банкетным залам и ночным клубам.

Карантинные ограничения ослабили по решению межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

Это послабление распространяется только на регионы со стабильной эпидситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Yanis (Посетители) Сегодня, 12:36
разрешить работу кинотеатрам

Запрещено дополнительное обучение (кружки, дополнительные занятия) в детских дошкольных организация

Ученье - свет, а неученье - чуть свет и на работу.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • watlow
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:13
получается че хочу то и закрываю? или кто сколько занесет то и открою?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика