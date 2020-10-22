Послабление карантинных мер! Внесены изменения в работу ряда организаций в Мангистау

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На сайте департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области опубликовано постановление главного государственного санитарного врача региона Газиза Надуева.
- Разрешить работу объектов общественного питания с летней площадкой, работающих на открытом воздухе, а также внутри здания, имеющих не более 30 посадочных мест, без коллективных мероприятий, с режимом работы до 22:00. Отмечается, что запрещается объединять столы, мероприятия должны быть без танцевальных площадок и торжественных залов.
- Продлить режим работы отдельно расположенных крупных продовольственных магазинов (супермаркеты, гипермаркеты) до 22:00.
- Усилить патрулирование для выявления местными службами полиции анонимных семейных, коллективных мероприятий, (свадьбы, пожертвования), общественного транспорта, перевозящих пассажиров без масок.
- При перевозке людей общественным транспортом с 06:00 до 20:00 часов увеличить количество транспорта на маршрутах с интервалом не более пяти минут.
- Разрешить деятельность религиозных объектов без проведения коллективных мероприятий.
- Разрешить деятельность спортивных объектов, фитнес-центров, тренажёрных залов при условии не менее 5 кв. м площади на одного посетителя, и посещаемости не более 30% от общей вместимости с соблюдением профилактических и противоэпидемиологических мероприятий.
- Разрешить деятельность дежурных групп в детских садах (не более 15 человек в группе).
- С 24 октября разрешить работу торгово-развлекательных, торговых домов и центров площадью более 500 кв. м, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящиеся в них, в будние дни - до 22:00, в субботу - до 17:00. Воскресенье – выходной.
- С 26 октября разрешить работу кинотеатрам с заполняемостью не более 30% с соблюдением масочного режима, в будние дни - до 22:00 часов, по субботам - до 17:00. Воскресенье - выходной.
- Запрещено дополнительное обучение (кружки, дополнительные занятия) в детских дошкольных организация, независимо от формы собственности.
- Запрещено работать бильярдным, компьютерным клубам, развлекательным заведениям, банкетным залам и ночным клубам.
Карантинные ограничения ослабили по решению межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.
Это послабление распространяется только на регионы со стабильной эпидситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости.
- Разрешить работу объектов общественного питания с летней площадкой, работающих на открытом воздухе, а также внутри здания, имеющих не более 30 посадочных мест, без коллективных мероприятий, с режимом работы до 22:00. Отмечается, что запрещается объединять столы, мероприятия должны быть без танцевальных площадок и торжественных залов.
- Продлить режим работы отдельно расположенных крупных продовольственных магазинов (супермаркеты, гипермаркеты) до 22:00.
- Усилить патрулирование для выявления местными службами полиции анонимных семейных, коллективных мероприятий, (свадьбы, пожертвования), общественного транспорта, перевозящих пассажиров без масок.
- При перевозке людей общественным транспортом с 06:00 до 20:00 часов увеличить количество транспорта на маршрутах с интервалом не более пяти минут.
- Разрешить деятельность религиозных объектов без проведения коллективных мероприятий.
- Разрешить деятельность спортивных объектов, фитнес-центров, тренажёрных залов при условии не менее 5 кв. м площади на одного посетителя, и посещаемости не более 30% от общей вместимости с соблюдением профилактических и противоэпидемиологических мероприятий.
- Разрешить деятельность дежурных групп в детских садах (не более 15 человек в группе).
- С 24 октября разрешить работу торгово-развлекательных, торговых домов и центров площадью более 500 кв. м, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящиеся в них, в будние дни - до 22:00, в субботу - до 17:00. Воскресенье – выходной.
- С 26 октября разрешить работу кинотеатрам с заполняемостью не более 30% с соблюдением масочного режима, в будние дни - до 22:00 часов, по субботам - до 17:00. Воскресенье - выходной.
- Запрещено дополнительное обучение (кружки, дополнительные занятия) в детских дошкольных организация, независимо от формы собственности.
- Запрещено работать бильярдным, компьютерным клубам, развлекательным заведениям, банкетным залам и ночным клубам.
Карантинные ограничения ослабили по решению межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.
Это послабление распространяется только на регионы со стабильной эпидситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости.