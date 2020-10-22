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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:07

Просмотров: 545

Мог быть в Актау: Новый фонтан появился в Жанаозене

Открытие фонтана приурочили ко Дню города. Об этом рассказал Максат Ибагаров, аким Жанаозена.

Скриншот видеоматериала
Открытие музыкального фонтана состоялось вчера, 21 октября.

Мероприятие приурочили ко Дню города, хотя по плану работы должны были завершить месяц назад.

Как отметил Максат Ибагаров, проект был профинансирован по программе «Дорожная карта занятости».

- Средства выделили в мае, по проекту на строительство было предусмотрено 227 миллионов тенге. Однако фонтан обошелся в 193 миллиона тенге. Конкурс выиграл местный подрядчик, но работами занимались специалисты из Костаная. Строительство длилось около пяти месяцев, - сообщил аким города.

Максат Ибагаров подчеркнул, что подобные фонтаны есть только в столице.

- Идея построить такой фонтан была нашей, но проект мы нашли в Актау, - добавил глава Жанаозена.






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Комментарии ( 3 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:45
Акиму города плевок в лицо )))) -1 )))
 
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Око (Посетители) Сегодня, 12:41
Вот видно что аким работает! Скоро в Узене развязки дорожные появятся, капельное орошение...)) В Актау мечтают, а Узень делает!

всё вижу
 
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Good Citizen (Посетители) Сегодня, 12:33
вот за это молодцы!
 
 

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