«Рука помощи»: Жителей Актау приглашают на субботник помощи животным

- Совместно с подучетными лицами и горожанами пройдет уборка территории. Также требуется утеплить места содержания для животных, - сообщили в общественном фонде «Шанс».

Члены общественного фонда «Мы люди — мы вместе» совместно со службой пробации Мунайлинского района департамента уголовно-исполнительной системы региона планируют провести акцию помощи животным, которые содержатся в Центре временной передержки.Акция пройдет в субботу, 24 октября, в 10:00 по адресу: Промзона, ТЭЦ-1, общественный фонд «Шанс».