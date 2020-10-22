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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 169

«Рука помощи»: Жителей Актау приглашают на субботник помощи животным

Акция пройдет в Центре временной передержки животных, сообщили в общественном фонде «Шанс».

Фото из доступных источников
Члены общественного фонда «Мы люди — мы вместе» совместно со службой пробации Мунайлинского района департамента уголовно-исполнительной системы региона планируют провести акцию помощи животным, которые содержатся в Центре временной передержки.

- Совместно с подучетными лицами и горожанами пройдет уборка территории. Также требуется утеплить места содержания для животных, - сообщили в общественном фонде «Шанс».


Желающих принять участие просим обращаться по номеру: +7 702 821 06 50 (Иман).

Акция пройдет в субботу, 24 октября, в 10:00 по адресу: Промзона, ТЭЦ-1, общественный фонд «Шанс».



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