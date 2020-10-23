В Мангистау зарегистрировали ещё два заражения коронавирусом

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По состоянию на 23 октября в Казахстане зафиксировано 179 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 108 человек, поборовших CoViD-19.



В Мангистауской области за сутки выявлены двое заболевших.



С начала пандемии в регионе зарегистрировано 3379 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Справились с коронавирусом 3274 человека.