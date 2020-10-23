Предприниматель из Мунайлинского района производит хозяйственное мыло

Гульзия Койлыгулова приняла участие в тренинге по реализации бизнес-идей в рамках программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Изначально женщина планировала открыть аттракцион для детей. Но обучившись маркетинговому анализу и изучив спрос на продукцию, она изменила свой план. Определив ежедневные расходы, Гульзия Койлыгулова сосредоточилась на бизнесе по производству хозяйственного мыла. После чего приобрела необходимое оборудование для мыловарения и резки хозпродукта.На сегодня Гульзия в своём небольшом цеху, который расположен в селе Атамекен, производит около двух тысяч штук мыла в день. Для изготовления продукции предприниматель получает сырьё на договорной основе в центрах быстрого питания (KFC, Бархан Бургер, Каспий гриль). Готовая продукция поставляется на центральный рынок района и в супермаркеты города.- Моя ежемесячная чистая прибыль составляет 100 тысяч тенге. Теперь хочу приобрести оборудование для сушки и упаковки мыла. Я рада, что проект «Бастау бизнес» помог мне открыть такой уникальный бизнес. Отрадно, что квалифицированные тренеры проекта за короткое время обучили меня основам предпринимательства и помогли выбрать направление в новой профессии, - отметила предприниматель Гульзия Койлыгулова.