Жителей двух микрорайонов Актау предупреждают об отключении воды

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Подача технической воды, как сообщили в акимате Актау, в связи с порывом отключена в домах 38 и 39 26 микрорайона.



Также в связи с порывом отключили питьевую воду в домах 21, 23 и 25 в 27 микрорайоне.



- Ремонтные работы ведутся работниками ГКП «КЖСА»,- сообщает городской акимат.