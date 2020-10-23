Жителей двух микрорайонов Актау предупреждают об отключении воды

Фото из архива Lada.kz
Подача технической воды, как сообщили в акимате Актау, в связи с порывом отключена в домах 38 и 39 26 микрорайона.
Также в связи с порывом отключили питьевую воду в домах 21, 23 и 25 в 27 микрорайоне.
- Ремонтные работы ведутся работниками ГКП «КЖСА»,- сообщает городской акимат.
Также в связи с порывом отключили питьевую воду в домах 21, 23 и 25 в 27 микрорайоне.
- Ремонтные работы ведутся работниками ГКП «КЖСА»,- сообщает городской акимат.
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