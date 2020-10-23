Антимонопольный департамент намерен отменить карточную систему оплаты в лифтах жилых домов Актау

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В антимонопольном департаменте Мангистауской области рассказали, что данный вопрос был поднят во время онлайн конференции «OPEN SPACE».



На сегодняшний день по городу функционирует 266 лифтов в многоэтажных домах, которые работают с помощью карточного режима.



- Совместно с представителями КСК, акимата и предпринимателями рассмотрен вопрос об отмене карточных систем в лифтах, который реально ущемляет права жителей и создаёт барьер для бизнесменов, которые желают заниматься обслуживанием лифтов в многоквартирных домах. По итогам обсуждения департаментом будет проведён комплекс мероприятий и приняты меры антимонопольного реагирования. В этой области мы хотим развить конкуренцию и убрать барьер в виде этих карточек. Зачастую он создаётся работникам коммунальных служб или же, например, врачам Скорой помощи, - сообщили в ведомстве.



Также антимонопольным ведомством рассматривается вопрос абонентской платы за домофон.



- Люди платят 440 тенге ежемесячно, но не знают, за что платят. Мы хотим добиться, чтобы обслуживающая компания выставляла счёт только за ремонт и отменить абонентскую плату. Домофон является собственностью жильцов, - отметили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.



Каким образом будет работать новая система, пока не сообщается.