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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:33

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Антимонопольный департамент намерен отменить карточную систему оплаты в лифтах жилых домов Актау

Карточная система в лифтах жилых домов ущемляет права жителей и создаёт барьер для бизнеса. Об этом сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

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В антимонопольном департаменте Мангистауской области рассказали, что данный вопрос был поднят во время онлайн конференции «OPEN SPACE».

На сегодняшний день по городу функционирует 266 лифтов в многоэтажных домах, которые работают с помощью карточного режима.

- Совместно с представителями КСК, акимата и предпринимателями рассмотрен вопрос об отмене карточных систем в лифтах, который реально ущемляет права жителей и создаёт барьер для бизнесменов, которые желают заниматься обслуживанием лифтов в многоквартирных домах. По итогам обсуждения департаментом будет проведён комплекс мероприятий и приняты меры антимонопольного реагирования. В этой области мы хотим развить конкуренцию и убрать барьер в виде этих карточек. Зачастую он создаётся работникам коммунальных служб или же, например, врачам Скорой помощи, - сообщили в ведомстве.

Также антимонопольным ведомством рассматривается вопрос абонентской платы за домофон.

- Люди платят 440 тенге ежемесячно, но не знают, за что платят. Мы хотим добиться, чтобы обслуживающая компания выставляла счёт только за ремонт и отменить абонентскую плату. Домофон является собственностью жильцов, - отметили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

Каким образом будет работать новая система, пока не сообщается.



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Комментарии ( 1 )

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  • watlow
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:42
будет бардак. Я покупаю-пополняю лифтовые карточки по мере надобности, удобно. Скорая и другие службы должны предоставлять работникам карты, но они этого не делают.Не дай боже к лифтам примажут КСК... раздутая* проблема*, не тем занимаетесь.
 
 

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