«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 23 Октября
+14...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.68 KZT
  • €1 = 507.21 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:03

Просмотров: 3

Пострадавшим из-за карантина предпринимателям Мангистау обещают помочь с кредитами

В связи с введением карантинного режима в стране в государственную программу «Дорожная карта бизнеса - 2025» были внесены изменения для поддержки пострадавших секторов экономики. Об этом на брифинге Центра общественных коммуникаций сообщил Муканбетжан Кобеген, исполняющий обязанности руководителя управления торговли и предпринимательства Мангистауской области.

Иллюстративное фото
По словам Муканбетжана Кобегена, процентная ставка для бизнесменов снижена на шесть процентов.

- Согласно внесённым изменениям, малый и средний бизнес, выплачивающий кредиты по высоким процентным ставкам, и люди, работающие в 29 различных отраслях, имеют возможность сократить объём кредита за счёт государственных субсидий. В этот список входят автосалоны, центры обслуживания автомобилей, рестораны, службы доставки еды, туристические агентства, дошкольные учреждения, сферы среднего образования, медицинская практика и стоматологические центры, фитнес-клубы, услуги текстиля и химчистки, парикмахерские и салоны красоты, услуги по аренде недвижимости, - сказал Муканбетжан Кобеген.

По словам директора регионального филиала фонда развития предпринимательства «Даму» Мангистауской области Гульжан Калымбетовой, предприниматели смогут подать документы на получение помощи до 30 октября.

- Для получения меры господдержки предпринимателям необходимо обратиться с заявлением в банк (в котором они обслуживаются по кредиту) до 30 октября текущего года, далее на основании переданных банками реестров и анкет-заявлений, фонд «Даму» принимает решение о возможности субсидирования предпринимателя. Важным условием для участия в программе является отсутствие у предпринимателя по состоянию на 16 марта 2020 просроченной задолженности сроком более 180 дней по основному долгу или начисленному вознаграждению, - сообщила Гульжан Калымбетова.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика