Пострадавшим из-за карантина предпринимателям Мангистау обещают помочь с кредитами

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По словам Муканбетжана Кобегена, процентная ставка для бизнесменов снижена на шесть процентов.



- Согласно внесённым изменениям, малый и средний бизнес, выплачивающий кредиты по высоким процентным ставкам, и люди, работающие в 29 различных отраслях, имеют возможность сократить объём кредита за счёт государственных субсидий. В этот список входят автосалоны, центры обслуживания автомобилей, рестораны, службы доставки еды, туристические агентства, дошкольные учреждения, сферы среднего образования, медицинская практика и стоматологические центры, фитнес-клубы, услуги текстиля и химчистки, парикмахерские и салоны красоты, услуги по аренде недвижимости, - сказал Муканбетжан Кобеген.



По словам директора регионального филиала фонда развития предпринимательства «Даму» Мангистауской области Гульжан Калымбетовой, предприниматели смогут подать документы на получение помощи до 30 октября.



- Для получения меры господдержки предпринимателям необходимо обратиться с заявлением в банк (в котором они обслуживаются по кредиту) до 30 октября текущего года, далее на основании переданных банками реестров и анкет-заявлений, фонд «Даму» принимает решение о возможности субсидирования предпринимателя. Важным условием для участия в программе является отсутствие у предпринимателя по состоянию на 16 марта 2020 просроченной задолженности сроком более 180 дней по основному долгу или начисленному вознаграждению, - сообщила Гульжан Калымбетова.