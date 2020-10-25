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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 1031

В Актау уничтожили 20 бродячих собак

Сотрудники ветеринарной станции с начала года отловили и уничтожили 20 беспризорных собак. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата.

Фото из архива «Лады»
Отловом собак в Актау занимаются специалисты городской ветеринарной станции. Он осуществляется с 04:00 до 06:00, по заявкам горожан - до 18:00.

С начала года в Актау отловлено и уничтожено 20 бродячих собак. На основании решения маслихата Мангистауской области отлавливаются строго беспризорные собаки, которые подлежат уничтожению.

В Актау также действует частный питомник для передержки беспризорных животных «Шанс».



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Комментарии ( 4 )

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mer (Посетители) Сегодня, 15:13
Это что,борьба с терроризмом? Вообще выносить это в СМИ не стоит,там были живые существа,которые должны были жить.
 
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  • 618965450
 None None (Посетители) Сегодня, 14:02
М-да, что значит уничтожили, у нас война или это сорняки?
 
-1
  • Pavelmwest
 Не поддерживаю Поддерживаю
Коммунист. (Посетители) Сегодня, 13:24
Цитата: ЁмоЁ
на мыловарню иль на деликатэссы?

Корейцам...

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
-1
  • Pavelmwest
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Коммунист.
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 13:20
достижение ?, а уничтоженных останки куда сдавали - на мыловарню иль на деликатэссы? look
 
 

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