В Актау уничтожили 20 бродячих собак

Фото из архива «Лады»
Отловом собак в Актау занимаются специалисты городской ветеринарной станции. Он осуществляется с 04:00 до 06:00, по заявкам горожан - до 18:00.
С начала года в Актау отловлено и уничтожено 20 бродячих собак. На основании решения маслихата Мангистауской области отлавливаются строго беспризорные собаки, которые подлежат уничтожению.
В Актау также действует частный питомник для передержки беспризорных животных «Шанс».
С начала года в Актау отловлено и уничтожено 20 бродячих собак. На основании решения маслихата Мангистауской области отлавливаются строго беспризорные собаки, которые подлежат уничтожению.
В Актау также действует частный питомник для передержки беспризорных животных «Шанс».