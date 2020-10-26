Мангистауская область заняла второе место по числу поселившихся в ней этнических казахов

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Почти 11 тысяч человек получили статус оралмана в этом году, сообщает vlast.kz с ссылкой на Министерство труда РК.
- Более половины оралманов (56,9%), прибывших в Казахстан, являются выходцами из КНР, 27,7% – из Узбекистана, 9,1% – из Туркменистана, 3,4% – из Монголии и 2,9% – из других стран. Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (53,1%) и Мангистауской (13,2%) областях, а также в городах Нур-Султан (4,1%) и Шымкент (3,3%)», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По итогам девяти месяцев, число переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,2%, моложе трудоспособного возраста – 32,5%, и 10,3% – пенсионеры.
Всего с 1991 года в Казахстан вернулись один миллион 68 тысяч 300 этнических казахов.
- Более половины оралманов (56,9%), прибывших в Казахстан, являются выходцами из КНР, 27,7% – из Узбекистана, 9,1% – из Туркменистана, 3,4% – из Монголии и 2,9% – из других стран. Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (53,1%) и Мангистауской (13,2%) областях, а также в городах Нур-Султан (4,1%) и Шымкент (3,3%)», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По итогам девяти месяцев, число переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,2%, моложе трудоспособного возраста – 32,5%, и 10,3% – пенсионеры.
Всего с 1991 года в Казахстан вернулись один миллион 68 тысяч 300 этнических казахов.