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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:54

Просмотров: 266

Мангистауская область заняла второе место по числу поселившихся в ней этнических казахов

По данным на 1 октября, на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 10,9 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство труда страны.

фото из открытых источников
Почти 11 тысяч человек получили статус оралмана в этом году, сообщает vlast.kz с ссылкой на Министерство труда РК.

- Более половины оралманов (56,9%), прибывших в Казахстан, являются выходцами из КНР, 27,7% – из Узбекистана, 9,1% – из Туркменистана, 3,4% – из Монголии и 2,9% – из других стран. Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (53,1%) и Мангистауской (13,2%) областях, а также в городах Нур-Султан (4,1%) и Шымкент (3,3%)», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По итогам девяти месяцев, число переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,2%, моложе трудоспособного возраста – 32,5%, и 10,3% – пенсионеры.

Всего с 1991 года в Казахстан вернулись один миллион 68 тысяч 300 этнических казахов.



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Комментарии ( 1 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:16
я не против, главное чтобы трудились на ровне со всеми!!
 
 

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