Рост цен на билеты в кино отметили жители Актау

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Как сообщает Tengrinews.kz, вопрос открытия кинотеатров в Казахстане с 26 октября прокомментировал PR-директор компании Kinopark-Kinoplexx Ерлан Бухарбаев.
- Постановлением разрешено открыться Kinoplexx в Атырау и Актау. Этим двум городам официально разрешено работать с 26 октября при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и требования с 30-процентной рассадкой, - сказал Ерлан Бухарбаев.
Он добавил, что утром была дана фейковая информация, якобы билеты стоили по космическим ценам. По словам Ерлана Бухарбаева, стоимость билетов составляет от 1000 до 3000 тенге.
Жители Актау посчитали, что и это много. Ведь до карантина стоимость билетов составляла 1000-1200 тенге.
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана пока информацию не комментируют.
Напомним, с 26 октября кинотеатры возобновили работу в регионах Казахстана со стабильной эпидемиологической ситуацией. Ранее сообщалось, что в Нур-Султане возросла заболеваемость коронавирусом, в связи с этим кинотеатры пока не откроются.
В первый день работы кинотеатров зрителям покажут отечественную комедию «Любовь на миллион». Также на экраны вернутся комедии «Пышка» (продюсер Баян Максаткызы), «Семейные страсти» (продюсер Алмат Шадмат) и «Жаным, ты не поверишь» (продюсер Жандос Айбасов).
Также зрители увидят драму «Мулан» режиссера Ники Каро и боевик «Довод» Кристофера Нолана.
На 2 ноября назначена премьера комедии «Базар жок, Мексика!», главные герои которой отправляются на другой конец света, чтобы вернуть возлюбленную. В фильме сыграли актеры Аскар Ильясов, Олжас Абай, Кажет Смагулов и Айжан Лайджи.
В Мангистауской области появился кинотеатр на открытом воздухе.
- Постановлением разрешено открыться Kinoplexx в Атырау и Актау. Этим двум городам официально разрешено работать с 26 октября при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и требования с 30-процентной рассадкой, - сказал Ерлан Бухарбаев.
Он добавил, что утром была дана фейковая информация, якобы билеты стоили по космическим ценам. По словам Ерлана Бухарбаева, стоимость билетов составляет от 1000 до 3000 тенге.
Жители Актау посчитали, что и это много. Ведь до карантина стоимость билетов составляла 1000-1200 тенге.
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана пока информацию не комментируют.
Напомним, с 26 октября кинотеатры возобновили работу в регионах Казахстана со стабильной эпидемиологической ситуацией. Ранее сообщалось, что в Нур-Султане возросла заболеваемость коронавирусом, в связи с этим кинотеатры пока не откроются.
В первый день работы кинотеатров зрителям покажут отечественную комедию «Любовь на миллион». Также на экраны вернутся комедии «Пышка» (продюсер Баян Максаткызы), «Семейные страсти» (продюсер Алмат Шадмат) и «Жаным, ты не поверишь» (продюсер Жандос Айбасов).
Также зрители увидят драму «Мулан» режиссера Ники Каро и боевик «Довод» Кристофера Нолана.
На 2 ноября назначена премьера комедии «Базар жок, Мексика!», главные герои которой отправляются на другой конец света, чтобы вернуть возлюбленную. В фильме сыграли актеры Аскар Ильясов, Олжас Абай, Кажет Смагулов и Айжан Лайджи.
В Мангистауской области появился кинотеатр на открытом воздухе.