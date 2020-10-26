Жители Актау не могут вернуть деньги за отменённый спектакль в драмтеатре

фото из открытых источников

По словам горожан, билеты на спектакль российского театра, который должен был состояться еще в апреле, они купили заранее.



- Приезд артистов не состоялся из-за пандемии, но уже больше полугода мы не можем добиться возврата денег. То у них касса закрыта, то кассир болеет. Директор театра вообще не владеет информацией, – возмущаются люди.



В драмтеатре отметили, что вопрос решается.



- Мы два или три раза открывали кассу для того, чтобы людям вернуть деньги. И частично мы вернули деньги. Сегодня, 26 октября, будет внутреннее совещание, на котором мы будем думать, как решить этот вопрос с теми, кто деньги еще не получил. Объявление будет опубликовано в социальных сетях нашего театра, – прокомментировал Тохтамурат Тлеу, заместитель директора музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина.