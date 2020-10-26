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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:59

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Жители Актау не могут вернуть деньги за отменённый спектакль в драмтеатре

Жители Актау пожаловались, что больше шести месяцев не могут вернуть деньги за билеты на спектакль, который не состоялся. Тем временем руководство музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина заверило, что вопрос решается.

фото из открытых источников
По словам горожан, билеты на спектакль российского театра, который должен был состояться еще в апреле, они купили заранее.

- Приезд артистов не состоялся из-за пандемии, но уже больше полугода мы не можем добиться возврата денег. То у них касса закрыта, то кассир болеет. Директор театра вообще не владеет информацией, – возмущаются люди.

В драмтеатре отметили, что вопрос решается.

- Мы два или три раза открывали кассу для того, чтобы людям вернуть деньги. И частично мы вернули деньги. Сегодня, 26 октября, будет внутреннее совещание, на котором мы будем думать, как решить этот вопрос с теми, кто деньги еще не получил. Объявление будет опубликовано в социальных сетях нашего театра, – прокомментировал Тохтамурат Тлеу, заместитель директора музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина.



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