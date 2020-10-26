Пятилетний ребенок проглотил 50 тенге в Актау

По словам врачей, монету номиналом в 50 тенге им пришлось извлекать впервые.- Монеты в 20 и 100 тенге были, а вот 50 тенге нашим врачам пришлось извлекать в первый раз. Благодаря слаженной работе команды врачей инородный предмет удалось извлечь безопасно для маленького пациента. С начала года ведущий эндоскопист клиники «Sofie Medgroup» Роллан Елеусинов провел свыше полутора тысяч подобных операций, – сообщили в клинике.