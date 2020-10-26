В Мангистау ищут пропавшего в море рыбака

Фото пресс-службы ДЧС

По данным Бекболата Абдикадырова, сообщение об утонувшем поступило от его родного брата 26 октября в 8:50.



- Мужчина обратился в метеорологический центр на острове Кулалы, расположенный в 27 километрах от Форт-Шевченко. Он сообщил, что 25 октября около 18:00 на моторной лодке типа байда во время ловли рыбы произошел пробой в лодке. Рядом с ним находился его брат, который утонул. На проведение оперативно-поисковых работ выехали сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, местной полицейской службы, войсковой части №2201, а также второй дивизион береговой охраны пограничной службы КНБ РК. В поисках также задействован военный катер «Атырау», – сообщил Бекболат Абдикадыров, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.