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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 17:22

Просмотров: 1526

В Мангистау ищут пропавшего в море рыбака

Тело утонувшего 64-летнего рыбака ищут спасатели, военные и полицейские. Мужчина утонул вчера, 25 октября. Об этом сообщил Бекболат Абдикадыров, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото пресс-службы ДЧС
По данным Бекболата Абдикадырова, сообщение об утонувшем поступило от его родного брата 26 октября в 8:50.

- Мужчина обратился в метеорологический центр на острове Кулалы, расположенный в 27 километрах от Форт-Шевченко. Он сообщил, что 25 октября около 18:00 на моторной лодке типа байда во время ловли рыбы произошел пробой в лодке. Рядом с ним находился его брат, который утонул. На проведение оперативно-поисковых работ выехали сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, местной полицейской службы, войсковой части №2201, а также второй дивизион береговой охраны пограничной службы КНБ РК. В поисках также задействован военный катер «Атырау», – сообщил Бекболат Абдикадыров, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.



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