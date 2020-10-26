Волонтёры благотворительного фонда просят помочь построить дом для матери восьмерых детей в Мангистау





Помощь требуется женщине, воспитывающей восьмерых детей. Семья живет во времянке, без элементарных удобств. Проект «Asar-ume» рассчитан на помощь таким семьям. Он призывает казахстанцев оказывать посильную помощь на покупку кирпичей и материалов для строительства домов.- Мы просим жителей Актау и Мангистауской области по возможности помочь многодетной семье. Если каждый из нас сможет пожертвовать 100, 200 или 500 тенге, это уже будет весомый вклад в улучшение материального положения семьи, – говорят волонтеры.В поисках семьи, которая живет «на грани», волонтеры приехали в Актау.- Семья живет в ужасных условиях, мы приехали в Актау, чтобы помочь этим людям. Друзья, мы знаем, у вас добрые сердца, не пройдите мимо этой семьи. Несмотря на то, что люди не богатые, дети хорошо учатся, имеют грамоты и благодарственные письма, – говорит Асхат Нурмашев, руководитель благотворительного фонда «Asar-ume».Первоначальная миссия проекта, как говорит Асхат Нурмашев, показать обществу, что каждый из нас и есть государство.- Многое в наших руках. Даже за 200-500 тенге мы можем решать жизненно важные проблемы. До этого в благотворительных проектах мы собирали продукты питания, одежду, деньги. Это не помогает, наоборот, какие-то люди потом зарабатывают на этом. Вот когда покупаешь целый дом, решаешь множество проблем — вопросы чести, здоровья, прописки (при прописке мать-одиночка может получать пособие), образование и многое другое. Одним домом мы закрываем целый цикл, - говорит Асхат Нурмашев.Kaspi Gold - 5169 4971 5720 1637ИИН 460505400323Контактный телефон:+ 7 (702) 985-84-55На карте: Жакангер Ахатовна