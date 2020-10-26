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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 21:26

Просмотров: 800

Волонтёры благотворительного фонда просят помочь построить дом для матери восьмерых детей в Мангистау

Блогеры Актау и волонтеры фонда «Asar-ume» просят жителей Мангистауской области оказать материальную поддержку многодетной семье.

Скрин видео
Помощь требуется женщине, воспитывающей восьмерых детей. Семья живет во времянке, без элементарных удобств. Проект «Asar-ume» рассчитан на помощь таким семьям. Он призывает казахстанцев оказывать посильную помощь на покупку кирпичей и материалов для строительства домов.

- Мы просим жителей Актау и Мангистауской области по возможности помочь многодетной семье. Если каждый из нас сможет пожертвовать 100, 200 или 500 тенге, это уже будет весомый вклад в улучшение материального положения семьи, – говорят волонтеры.

В поисках семьи, которая живет «на грани», волонтеры приехали в Актау.

- Семья живет в ужасных условиях, мы приехали в Актау, чтобы помочь этим людям. Друзья, мы знаем, у вас добрые сердца, не пройдите мимо этой семьи. Несмотря на то, что люди не богатые, дети хорошо учатся, имеют грамоты и благодарственные письма, – говорит Асхат Нурмашев, руководитель благотворительного фонда «Asar-ume».

Первоначальная миссия проекта, как говорит Асхат Нурмашев, показать обществу, что каждый из нас и есть государство.

- Многое в наших руках. Даже за 200-500 тенге мы можем решать жизненно важные проблемы. До этого в благотворительных проектах мы собирали продукты питания, одежду, деньги. Это не помогает, наоборот, какие-то люди потом зарабатывают на этом. Вот когда покупаешь целый дом, решаешь множество проблем — вопросы чести, здоровья, прописки (при прописке мать-одиночка может получать пособие), образование и многое другое. Одним домом мы закрываем целый цикл, - говорит Асхат Нурмашев.

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Комментарии ( 1 )

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  • innaalina
  • Fargo
 ирина ирина (Посетители) Вчера, 22:26
Если нет жилья для чего рожает столько детей? Никогда не понимала таких мамаш.Всегда надеются на добрых людей и попрошайничают. Мозги бы включила горе мамаша,прежде чем нищету разводить
 
 

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