Не только пожары тушим! В Актау спасатели ловили змею и летучую мышь

По сообщению Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 19 по 25 октября, подразделения ведомства выезжали по тревоге 18 раз, в том числе пять раз - на пожары, шесть раз - на случаи горения и семь раз - на проведение аварийно-спасательных работ. Пришлось не только тушить пожары, но и спасать змей и летучих мышей.Ночью 20 октября поступил необычный вызов, в одну из квартир дома № 11 в 17 микрорайоне залетела летучая мышь. Спасатели благополучно поймали её и выпустили на улице.Вечером 23 октября спасатели оказали помощь сотрудникам полиции, спасая ребёнка. Пожарные с помощью трёхколенной лестницы проникли в квартиру в доме №4 в 26 микрорайоне. В квартире оказался семилетний ребёнок, который закрылся изнутри и уснул.На следующий день в 22:10 спасателям пришлось откачивать воду в подвале провизорного стационара в Мангистауской областной больницы в корпусе «Б» в 26 микрорайоне.В этот же вечер была оказана помощь женщине с ребёнком, которая оказалась в запертой изнутри квартире. Спасатели ломом открыли входную дверь в одной из квартир дома 55 в 4 микрорайоне. В квартире оказались мать и пятилетний ребёнок. По словам женщины, у них заклинил замок в двери.Днём 25 октября вновь поступил необычный вызов. На этот раз пришлось спасать змею, которая находилась перед домом №6 в 17 микрорайоне. Спасатели поймали змею и отвезли её в безопасное место.В понедельник, 26 октября, в 03:45 огнеборцы спасли пожилую женщину, которая оказалась запертой в одной из квартир дома №2 в 1 микрорайоне. Спасатели с помощью отвёртки открыли окно, после чего сотрудник полиции смог попасть в квартиру и помочь пожилой женщине.Один из пожаров произошёл 20 октября в 15:55 в Форт-Шевченко в Тупкараганском районе. В доме №33 на улице Ж. Мынбаева произошло горение двух комнат пятикомнатного жилого дома. Площадь горения составила 40 квадратных метров.На следующий день, 21 октября, в 15:33 в доме №29 в Бейнеу произошло горение мебели в кухне. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.В пятницу, 23 октября, в 10:42 в селе Жетыбай произошло горение кабины грузового автомобиля МАЗ, 2006 года выпуска. Пострадавших нет.Вечером 24 октября в торговом центре в жилом массиве Кызылтобе-2 в Мунайлинском районе в 17:28 произошло горение двух бутиков №№ 1,2 и горение крыш до бутика №8. Полностью закопчены бутики №3 и 4. Площадь горения составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.Днем 25 октября в селе Шетпе в Мангистауском районе сгорел полностью дом №110. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.- не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть со спичками и пользоваться электрическими и газовыми приборами;- не оставляйте включённые электрические и газовые приборы без присмотра;- не допускайте небрежного обращения с огнём, разведения костров вблизи строений и в ветреную погоду;- не допускайте курения в постели, на лоджиях и балконах;- не допускайте перегрузки электросетей путём включения в одну розетку нескольких мощных электробытовых приборов;- не допускайте применения электропредохранителей незаводского изготовления («жучков»), самодельных абажуров, осветительных электроламп и электронагревательных приборов кустарного производства;- не допускайте хранения в подвалах и чердаках горючих жидкостей и материалов, различного бытового хлама, мебели, бумаги.