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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:50

Просмотров: 375

Донорская кровь с отрицательным резус-фактором требуется в Мангистау

Мангистауский Центр крови остро нуждается в донорах любой группы крови с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщила Назгуль Еркосым, врач-терапевт отделения комплектования донорских кадров Мангистауского областного центра крови.

Иллюстративное фото
По словам Назгуль Еркосым, из-за эпидемиологической ситуации сократилось количество доноров.

- Нужны доноры всех групп крови с отрицательным резус-фактором, запасы крови заканчиваются. Из-за пандемии доноров стало меньше, а нуждающихся людей всё также много. Женщины продолжают рожать, водители попадают в ДТП. Кровь необходима при экстренной хирургии. Призываем наших граждан поддержать областной центр крови, который остро нуждается в крови, - сказала Назгуль Еркосым.

Кровь можно сдать в 34А микрорайоне 1/2 областной центр крови, в будние дни с 08:00 до 13:00.

Донорам необходимо соблюдать диету, накануне сдачи крови не принимать жирную, острую и жареную пищу.

За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен сладкий чай. Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения.

Донорская кровь с отрицательным резус-фактором требуется в Мангистау



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Комментарии ( 1 )

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n92 (Посетители) Сегодня, 16:45
как говорил ранее - дайте людям стимул (в России за сдачу крови дают 4080 рублей, а у нас жалкие 500 тенге)
вот поэтому "остро нуждаетесь"...
привыкло государство получать все нахаляву...и помощь в карантин от ЛЮДЕЙ...и кровь за 3 копейки хотят...
 
 

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