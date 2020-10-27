Донорская кровь с отрицательным резус-фактором требуется в Мангистау

По словам Назгуль Еркосым, из-за эпидемиологической ситуации сократилось количество доноров.- Нужны доноры всех групп крови с отрицательным резус-фактором, запасы крови заканчиваются. Из-за пандемии доноров стало меньше, а нуждающихся людей всё также много. Женщины продолжают рожать, водители попадают в ДТП. Кровь необходима при экстренной хирургии. Призываем наших граждан поддержать областной центр крови, который остро нуждается в крови, - сказала Назгуль Еркосым.Донорам необходимо соблюдать диету, накануне сдачи крови не принимать жирную, острую и жареную пищу.За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен сладкий чай. Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения.