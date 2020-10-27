Газиз Надуев: Закрыть ресторан смогут за повторное нарушение карантина

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Со слов Газиза Надуева, на заседании межведомственной комиссии возникла инициатива разработать законопроект в отношении владельцев ресторанов и кафе, нарушающих требования карантина.



- Это связано с тем, что в некоторых регионах предприниматели, занимающиеся организацией семейных торжеств и других масштабных мероприятий, неоднократно проводили свадьбы. В дальнейшем, даже если предприниматели нарушат карантинные требования и выплатят штраф, и вновь соберут большое количество человек, то ресторан по решению суда может быть закрыт. За последние 20 дней в Мангистауской области выявлено 27 нарушений карантинных требований, - отметил главный санитарный врач региона.



По данным Газиза Надуева, на сегодняшний день в регионе функционирует 24 мониторинговые группы. Они провели 645 рейдовых проверок и посетили более тысячи предпринимательских объектов.



- В ходе рейда выявлены нарушения на 108 объектах. Составлены 57 административных протоколов на общую сумму 5 миллионов 972 700 тенге. Протоколы были оформлены в отношении 12 индивидуальных предпринимателей, 44 физических лиц и одного юридического лица, - сказал Газиз Надуев.