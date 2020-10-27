В Мангистау увеличивается количество случаев коронавирусной инфекции

Газиз Надуев. Фото ЦОК

За период с 27 марта по 27 октября 2020 года зарегистрировано 3388 случаев COVID -19. Из них 1156 с симптомами и 2232 бессимптомные носители коронавируса.



По данным главного санитарного врача региона, показатель заболеваемости составил 478,9. Репродуктивный показатель 1,3. Показатель коечного фонда составляет 30 процентов. Умерли от коронавирусной инфекции 72 больных, вылечены -3280 человек (96,8 процентов).



- Всего в области зарегистрированы 1156 больных с жалобами на коронавирус, в том числе в Актау – 475 человек, Жанаозене - 157, Тупкараганском районе -38. В государственных и частных лабораториях методом ПЦР обследованы 138 476 человек (298 анализов за день), из них положительных - 3388. На сегодняшний день в Национальном экспертном центре насчитывается более 24 тысяч тестовых проб, - отметил Газиз Надуев.



С 1 августа в области зарегистрировано 230 больных коронавирусной пневмонией. Из них 81 – житель в возрасте старше 60 лет.



- Из 230 пациентов 81 человек старше 60 лет. Это очень высокий показатель по сравнению с другими возрастными категориями. Всё это связано с тем, что сегодня они тайно организуют и посещают свадьбы, поминки. Стоит отметить, что большинство семейных мероприятий также посещают пожилые люди, - сказал Газиз Надуев.



В регионе работает Мангистауский областной филиал Национального экспертного центра, выполняющий государственный заказ и частные лаборатории, проводящие исследование на наличие коронавируса. Это: «Эталон-Мед», «Invivo», «ОЛИМП» и «Ча-Кур».