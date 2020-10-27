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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:16

Просмотров: 772

В Мангистау увеличивается количество случаев коронавирусной инфекции

На прошлой неделе в области выявлено 15 больных коронавирусной инфекцией и 21 больной с коронавирусной пневмонией. Об этом заявил главный санитарный врач региона Газиз Надуев на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Газиз Надуев. Фото ЦОК
За период с 27 марта по 27 октября 2020 года зарегистрировано 3388 случаев COVID -19. Из них 1156 с симптомами и 2232 бессимптомные носители коронавируса.

По данным главного санитарного врача региона, показатель заболеваемости составил 478,9. Репродуктивный показатель 1,3. Показатель коечного фонда составляет 30 процентов. Умерли от коронавирусной инфекции 72 больных, вылечены -3280 человек (96,8 процентов).

- Всего в области зарегистрированы 1156 больных с жалобами на коронавирус, в том числе в Актау – 475 человек, Жанаозене - 157, Тупкараганском районе -38. В государственных и частных лабораториях методом ПЦР обследованы 138 476 человек (298 анализов за день), из них положительных - 3388. На сегодняшний день в Национальном экспертном центре насчитывается более 24 тысяч тестовых проб, - отметил Газиз Надуев.

С 1 августа в области зарегистрировано 230 больных коронавирусной пневмонией. Из них 81 – житель в возрасте старше 60 лет.

- Из 230 пациентов 81 человек старше 60 лет. Это очень высокий показатель по сравнению с другими возрастными категориями. Всё это связано с тем, что сегодня они тайно организуют и посещают свадьбы, поминки. Стоит отметить, что большинство семейных мероприятий также посещают пожилые люди, - сказал Газиз Надуев.

В регионе работает Мангистауский областной филиал Национального экспертного центра, выполняющий государственный заказ и частные лаборатории, проводящие исследование на наличие коронавируса. Это: «Эталон-Мед», «Invivo», «ОЛИМП» и «Ча-Кур».



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Комментарии ( 5 )

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leo529 (Посетители) Сегодня, 17:12
Ну так, если с марта считать, то конечно оно увеличивается. Но это примерно то же самое, что считать реальную зарплату на основании средней :).
А если добавить сюда всех тех, кто переболел самостоятельно, никуда не обращаясь, то наверное вообще бы всё закрыли навсегда :)
 
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  • leo529
 motor (Посетители) Сегодня, 17:07
Если увеличивается рост случаев заражения кинотеатры зачем открываете???
 
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  • leo529
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 16:41
Господин Надуев!
Не надо озвучивать общее число заболевших, начиная с марта! Подавляющее большинство из них выздоровели - забудьте про них, и не пугайте нас высокими цифрами!
Второе. Я думаю, что всё-таки корректнее говорить не об "умерших от ковида", а об "умерших с ковидом", поскольку анализ показывает, что умирают хроники, у которых в цепи их хронических заболеваний ковид поставил точку.
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:29
Кругом одно враньё! Кому вообще верить! Все пишут верьте только официальной статистике, она говорит умерли 45 человек. Наш сан врач убеждает, что 72, цифры у них вообще разнятся. Бардак везде и во всем. Всё прогнило.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:24
о, вылез карабас-барабас
ща начнется lol
 
 

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