В Актау закрыли мотосезон-2020

В минувшие выходные десятки актауских мотоциклистов закрыли мотосезон текущего года.Сбор мотоциклистов прошёл в парке «Акбота». Собравшиеся байкеры отправились колонной в почётный круг по городу. Затем они проехали до базы отдыха «Tree of Life».- Это было наше первое закрытие при клубе MC «WHEELS BROTHERS Aktau». Цель клуба собрать всех участников мотодвижения. В этом году после мероприятия мы все разъехались по гаражам ставить своих железных коней до весны следующего открытия сезона, - рассказал один из участников клуба «WHEELS BROTHERS MC AKTAU».