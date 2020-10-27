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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:45

Просмотров: 857

В Актау закрыли мотосезон-2020

Традиционно байкеры сделали круг почёта по городу.

Фото предоставлено клубом MC «WHEELS BROTHERS Aktau».
В минувшие выходные десятки актауских мотоциклистов закрыли мотосезон текущего года.

В Актау закрыли мотосезон-2020


В Актау закрыли мотосезон-2020


В Актау закрыли мотосезон-2020


В Актау закрыли мотосезон-2020


В Актау закрыли мотосезон-2020


В Актау закрыли мотосезон-2020


Сбор мотоциклистов прошёл в парке «Акбота». Собравшиеся байкеры отправились колонной в почётный круг по городу. Затем они проехали до базы отдыха «Tree of Life».

В Актау закрыли мотосезон-2020


В Актау закрыли мотосезон-2020


В Актау закрыли мотосезон-2020


В Актау закрыли мотосезон-2020


В Актау закрыли мотосезон-2020


- Это было наше первое закрытие при клубе MC «WHEELS BROTHERS Aktau». Цель клуба собрать всех участников мотодвижения. В этом году после мероприятия мы все разъехались по гаражам ставить своих железных коней до весны следующего открытия сезона, - рассказал один из участников клуба «WHEELS BROTHERS MC AKTAU».

В Актау закрыли мотосезон-2020


В Актау закрыли мотосезон-2020


В Актау закрыли мотосезон-2020


В Актау закрыли мотосезон-2020


В Актау закрыли мотосезон-2020



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