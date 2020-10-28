Завод по переработке газа планируют построить на одном из месторождений Каспия

Иллюстративное фото с сайта kapital.kz
На месторождении Кашаган, как передаёт Kapital.kz, планируют построить газоперерабатывающий завод. Предприятие позволит перерабатывать до одного миллиарда кубических метров газа в год.
Проект реализуется в рамках национальной программы переработки сырого газа вместо сжигания и обратной закачки.
Начать строительство завода стоимостью 860 миллионов долларов США планируют в следующем году. На первом этапе работы предприятие позволит перерабатывать до одного миллиарда кубических метров газа в год.
В дальнейшем мощность ГПЗ планируют увеличить до пяти миллиардов кубометров газа в год.
Осуществлять поставку газа с месторождения Кашаган на ГПЗ будут до 2041 года.
Проект реализуется в рамках национальной программы переработки сырого газа вместо сжигания и обратной закачки.
Начать строительство завода стоимостью 860 миллионов долларов США планируют в следующем году. На первом этапе работы предприятие позволит перерабатывать до одного миллиарда кубических метров газа в год.
В дальнейшем мощность ГПЗ планируют увеличить до пяти миллиардов кубометров газа в год.
Осуществлять поставку газа с месторождения Кашаган на ГПЗ будут до 2041 года.
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