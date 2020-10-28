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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:16

Просмотров: 520

Завод по переработке газа планируют построить на одном из месторождений Каспия

Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) стоимостью 860 миллионов долларов США планируют построить на месторождении Кашаган до конца следующего года. Об этом сообщается на информационном портале Kapital.kz.

Иллюстративное фото с сайта kapital.kz
На месторождении Кашаган, как передаёт Kapital.kz, планируют построить газоперерабатывающий завод. Предприятие позволит перерабатывать до одного миллиарда кубических метров газа в год.

Проект реализуется в рамках национальной программы переработки сырого газа вместо сжигания и обратной закачки.

Начать строительство завода стоимостью 860 миллионов долларов США планируют в следующем году. На первом этапе работы предприятие позволит перерабатывать до одного миллиарда кубических метров газа в год.

В дальнейшем мощность ГПЗ планируют увеличить до пяти миллиардов кубометров газа в год.

Осуществлять поставку газа с месторождения Кашаган на ГПЗ будут до 2041 года.



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