Аналитики: Самые дешёвые в стране цены на квартиры - в Актау

Фото из архива Lada.kz
Аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX.kz оценили казахстанский рынок недвижимости в период с января по сентябрь 2020 года в категории продаж. Результаты показали, что недвижимость по всем категориям выросла на 15 процентов.
В категории «дома», как передаёт Tengrinews.kz, в Актау отмечается падение цены на квадратный метр – средняя стоимость составляет 72 917 тенге.
В Актау самые дешёвые и цены квартиры - 178 571 тенге за квадратный метр.
Ситуацию с падением цен на недвижимость прокомментировала Аида Габбасова, директор агентства недвижимости «Актау сити».
- Действительно, цены у нас низкие, раньше такого не отмечалось. Одной из причин падения цен, по моему мнению, является превышение предложений на рынке недвижимости в сравнении со спросом. Появляется всё больше новостроек, застройщики боятся поднять цены, чтобы не потерять клиента. Цена на «вторичку» также подняться не может, так как вторичное жильё не может быть намного дороже первичного. Вторая причина - пандемия коронавируса. Людям в связи с кризисом сейчас не до покупки жилья. Но спешу обрадовать продавцов, цены падать не будут. Наоборот, идёт тенденция к небольшому повышению, правда, всего на 0,3-0,5 процента. И то повышение будет, скорее всего, только после пандемии, после Нового года, - пояснила Аида Габбасова.
В категории «дома», как передаёт Tengrinews.kz, в Актау отмечается падение цены на квадратный метр – средняя стоимость составляет 72 917 тенге.
В Актау самые дешёвые и цены квартиры - 178 571 тенге за квадратный метр.
Ситуацию с падением цен на недвижимость прокомментировала Аида Габбасова, директор агентства недвижимости «Актау сити».
- Действительно, цены у нас низкие, раньше такого не отмечалось. Одной из причин падения цен, по моему мнению, является превышение предложений на рынке недвижимости в сравнении со спросом. Появляется всё больше новостроек, застройщики боятся поднять цены, чтобы не потерять клиента. Цена на «вторичку» также подняться не может, так как вторичное жильё не может быть намного дороже первичного. Вторая причина - пандемия коронавируса. Людям в связи с кризисом сейчас не до покупки жилья. Но спешу обрадовать продавцов, цены падать не будут. Наоборот, идёт тенденция к небольшому повышению, правда, всего на 0,3-0,5 процента. И то повышение будет, скорее всего, только после пандемии, после Нового года, - пояснила Аида Габбасова.