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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:17

Просмотров: 629

Аналитики: Самые дешёвые в стране цены на квартиры - в Актау

Самые низкие цены на квартиры зафиксировали в Актау - 178 571 тенге за квадратный метр. В категории «дома» цены также не растут - средняя стоимость составляет 72 917 тенге за квадратный метр. Об этом сообщается на информационном портале Tengrinews.kz.

Фото из архива Lada.kz
Аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX.kz оценили казахстанский рынок недвижимости в период с января по сентябрь 2020 года в категории продаж. Результаты показали, что недвижимость по всем категориям выросла на 15 процентов.

В категории «дома», как передаёт Tengrinews.kz, в Актау отмечается падение цены на квадратный метр – средняя стоимость составляет 72 917 тенге.

В Актау самые дешёвые и цены квартиры - 178 571 тенге за квадратный метр.

Ситуацию с падением цен на недвижимость прокомментировала Аида Габбасова, директор агентства недвижимости «Актау сити».

- Действительно, цены у нас низкие, раньше такого не отмечалось. Одной из причин падения цен, по моему мнению, является превышение предложений на рынке недвижимости в сравнении со спросом. Появляется всё больше новостроек, застройщики боятся поднять цены, чтобы не потерять клиента. Цена на «вторичку» также подняться не может, так как вторичное жильё не может быть намного дороже первичного. Вторая причина - пандемия коронавируса. Людям в связи с кризисом сейчас не до покупки жилья. Но спешу обрадовать продавцов, цены падать не будут. Наоборот, идёт тенденция к небольшому повышению, правда, всего на 0,3-0,5 процента. И то повышение будет, скорее всего, только после пандемии, после Нового года, - пояснила Аида Габбасова.



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Комментарии ( 5 )

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Moderator (Администраторы ) Сегодня, 18:09
Цитата: Bass66
Цены не могут быть дешевыми или дорогими!
Они могут быть низкими или высокими.




Цены бывают разные, поэтому обратимся к словарю эпитетов :

" цена Денежное выражение стоимости товара. О высокой, низкой и т. п. цене. Адская (разг.), аховая (разг.), баснословная, бешеная (разг.), божеская (разг.), большая, бросовая, выгодная, высокая, дармовая (разг.), дешевая, дорогая, доступная, красная, льготная, малодоступная, мародёрская (разг.), невиданная, невыгодная, невысокая, недоступная, необидная, неприемлемая, неслыханная, прибыльная, приемлемая, приличная (разг.), сказочная, сердитая (разг.), скромная, спекулятивная, справедливая, средняя, страшная (разг.), сумасшедшая (разг.), сходная, терпимая, ужасная (разг.), умеренная, умонепостижимая (разг.), умопомрачительная (разг.), фантастическая, хорошая, чудовищная (разг.). Заготовительная, закупочная, монопольная, надбавочная, оптовая, отпускная, повольная (истop.), подписная, покупная, поставочная, поясная, розничная, рыночная, свободная, стабильная, уговорная и т. п. Словарь эпитетов русского языка. 2006."

Пометы (разг.) при эпитете дешевая нет, это нейтральное определение низкой, крайне доступной цены. Возражение, что цена не может быть дешевой, давным-давно устарело. Слово дешевый совсем не обязательно означает - "имеющий низкую цену потребительский товар". Значение слова расширилось. Дешевый - просто низкий, невысокого качества, непрезентабельный, невзыскательный ... Дешевая игра актеров (низкого профессионального качества), дешевый скандал, дешевая интрига, дешевый сюжет и тд. Дешевая цена - демпинговая цена, специально заниженная, с целью поскорее сбыть товар, опередить конкурентов, реализовать контрабандную партию чего-то и др. возможные умыслы и промыслы.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 18:08
И то повышение будет, скорее всего, только после пандемии, после Нового года,

Только какого Нового года не уточнили.
 
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  • elek
 kaireke (Посетители) Сегодня, 17:56
Много строится, но качество очень низкое, то ветром сдувает, то дождем топит...
 
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 Bass66 (Посетители) Сегодня, 17:50
Самые дешёвые в стране цены

Цены не могут быть дешевыми или дорогими!
Они могут быть низкими или высокими.
 
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  • Нурекен
  • Око
  • 618965450
  • elek
 Foхa (Посетители) Сегодня, 17:35
Самые низкие цены на квартиры зафиксировали в Актау


Но даже по таким ценам позволить себе купить жильё не могут 80% населения. Получается живут бедно, раз не могут позволить.
 
 

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