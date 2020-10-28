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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 21

Около 38 миллионов тенге потратили на профилактические осмотры жителей Мангистауской области

Мангистауский филиал фонда социального медицинского страхования потратил более 38 миллионов тенге на проведение профилактического осмотра жителей области с начала года. В период ограничительных мероприятий, связанных с распространением Covid-19, поликлиники временно приостанавливали проведение профилактических осмотров. Сейчас они вновь доступны. Об этом сообщили в фонде.

Фото из Сети интернет
Эксперты филиала призвали жителей области позаботиться о своём здоровье: обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимые обследования.

Кто может пройти скрининг?

Скринингу подлежат дети от рождения до 18 лет и взрослые от 30 до 70 лет.

Дети проходят профилактический осмотр ежегодно до своего совершеннолетия.

Воспитанников дошкольных учреждений, школьников, учащихся средних специальных учебных заведений и студентов до 18 лет обследует выездная бригада в организациях образования.

Осмотр детей, которые не посещают дошкольные учреждения, проводится в поликлинике или семейном центре здоровья.

Для женщин в возрасте от 30 до 70 лет один раз в четыре года предусмотрен скрининг рака шейки матки, который включает в себя осмотр и цитологическое исследование.

После 40 лет один раз в два года женщины могут рассчитывать на профосмотр на раннее выявление рака молочной железы.

Мужчины и женщины в возрасте от 30 до 70 лет один раз в два года подлежат осмотру на раннее выявление факторов риска развития различных заболеваний. Если врач обнаружит, что пациент имеет избыточную массу тела, низкую физическую активность, курит или употребляет в опасных дозах алкоголь, то проведёт профилактическую консультацию, даст рекомендации по изменению поведения, направит в профильную школу здоровья.

После 40 лет мужчины и женщины один раз в два года проходят скрининг на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы.

Мужчинам и женщинам в возрасте от 50 до 70 лет один раз в два года необходимо проходить скрининг на раннее выявление колоректального рака. Обследование предполагает гемокульт-тест. Если он выдаёт положительный результат, то пациента направляют на прохождение колоноскопического исследования кишечника.

В филиале также напомнили: для прохождения скрининга необходимо иметь статус застрахованности.



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