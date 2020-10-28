Мангистауская область оказалась на втором месте по объёму инвестиций в здравоохранение

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Объём инвестиций в стране в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг, как передаёт Finprom.kz, с начала года составил рекордные за данный период 149,3 миллиарда тенге. Прирост в сравнении с прошлым годом также показал рекорд - в 87,7 процента.
Среди регионов страны наибольший объём инвестиций в секторе приходится на Алматы: 26,1 миллиарда тенге.
Следом идёт Мангистауская область - 15,6 миллиарда тенге, объём инвестиций вырос за год в 16 раз.
Наибольший объём инвестиций в сферу здравоохранения и социальных услуг в Казахстане был направлен из средств местных бюджетов - 55,6 миллиарда тенге.
За счёт собственных средств проинвестировано 38,3 миллиарда тенге. Финансирование за счёт других заёмных средств выросло в 20 раз, до 35,2 миллиарда тенге, из которых 210 миллионов тенге - иностранные инвестиции. Инвестиции из республиканского бюджета сократились на 31,2 процента - до 19,6 миллиарда тенге, а кредиты банков — на 66,5 процента, до 600,8 миллиона тенге.
Среди регионов страны наибольший объём инвестиций в секторе приходится на Алматы: 26,1 миллиарда тенге.
Следом идёт Мангистауская область - 15,6 миллиарда тенге, объём инвестиций вырос за год в 16 раз.
Наибольший объём инвестиций в сферу здравоохранения и социальных услуг в Казахстане был направлен из средств местных бюджетов - 55,6 миллиарда тенге.
За счёт собственных средств проинвестировано 38,3 миллиарда тенге. Финансирование за счёт других заёмных средств выросло в 20 раз, до 35,2 миллиарда тенге, из которых 210 миллионов тенге - иностранные инвестиции. Инвестиции из республиканского бюджета сократились на 31,2 процента - до 19,6 миллиарда тенге, а кредиты банков — на 66,5 процента, до 600,8 миллиона тенге.