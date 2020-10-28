«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 29 Октября
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.51 KZT
  • €1 = 505.72 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 18:55

Просмотров: 675

Мангистауская область оказалась на втором месте по объёму инвестиций в здравоохранение

С начала года в основной капитал региона в сфере здравоохранения инвестировали 15,6 миллиарда тенге. Об этом сообщает аналитический портал Finprom.kz.

Иллюстративное фото с сайта baigenews.kz
Объём инвестиций в стране в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг, как передаёт Finprom.kz, с начала года составил рекордные за данный период 149,3 миллиарда тенге. Прирост в сравнении с прошлым годом также показал рекорд - в 87,7 процента.

Мангистауская область оказалась на втором месте по объёму инвестиций в здравоохранение


Среди регионов страны наибольший объём инвестиций в секторе приходится на Алматы: 26,1 миллиарда тенге.

Следом идёт Мангистауская область - 15,6 миллиарда тенге, объём инвестиций вырос за год в 16 раз.

Наибольший объём инвестиций в сферу здравоохранения и социальных услуг в Казахстане был направлен из средств местных бюджетов - 55,6 миллиарда тенге.

За счёт собственных средств проинвестировано 38,3 миллиарда тенге. Финансирование за счёт других заёмных средств выросло в 20 раз, до 35,2 миллиарда тенге, из которых 210 миллионов тенге - иностранные инвестиции. Инвестиции из республиканского бюджета сократились на 31,2 процента - до 19,6 миллиарда тенге, а кредиты банков — на 66,5 процента, до 600,8 миллиона тенге.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pluto (Посетители) Вчера, 20:48
А толку ноль! Не видно повода для радости.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика