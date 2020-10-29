Учебно-водолазный центр Военно-морских сил планируют открыть в Мангистау

В настоящее время разрабатывается проект строительства учебно-водолазного центра. Здесь будут проводиться круглогодичные курсы обучения боевых пловцов, специалистов по легководолазной, парашютно-десантной подготовке, подводным инженерным работам и вождению маломерных судов.Рота водолазов в составе Военно-морских сил Казахстана была создана в 2004 году. Туда входит подразделение специального назначения, которое выполняет специфические задачи по разминированию подводной части. Также имеются водолазы, занимающиеся поисково-спасательными работами.Тренировки боевых пловцов проходят на Каспии и на крупных внутренних водоёмах. Они приспособились к работе в разных регионах и при любых климатических условиях.Бойцы в совершенстве владеют навыками водолазной подготовки, минно-взрывного дела.Для подтверждения или повышения квалификации водолазы отрабатывают под водой определенное количество часов. Еженедельно их экзаменуют в акватории Каспийского моря и в закрытых бассейнах в Актау. Глубина спусков достигает 20 метров.