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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:45

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Учебно-водолазный центр Военно-морских сил планируют открыть в Мангистау

Строительство учебно-водолазного центра Военно-морских сил РК необходимо для профессиональной подготовки казахстанских боевых пловцов. Об этом сообщает информационный портал «Каспийский вестник».

Фото с сайта «Каспийский вестник»
В настоящее время разрабатывается проект строительства учебно-водолазного центра. Здесь будут проводиться круглогодичные курсы обучения боевых пловцов, специалистов по легководолазной, парашютно-десантной подготовке, подводным инженерным работам и вождению маломерных судов.

Учебно-водолазный центр Военно-морских сил планируют открыть в Мангистау


Рота водолазов в составе Военно-морских сил Казахстана была создана в 2004 году. Туда входит подразделение специального назначения, которое выполняет специфические задачи по разминированию подводной части. Также имеются водолазы, занимающиеся поисково-спасательными работами.

Учебно-водолазный центр Военно-морских сил планируют открыть в Мангистау


Тренировки боевых пловцов проходят на Каспии и на крупных внутренних водоёмах. Они приспособились к работе в разных регионах и при любых климатических условиях.

Учебно-водолазный центр Военно-морских сил планируют открыть в Мангистау


Бойцы в совершенстве владеют навыками водолазной подготовки, минно-взрывного дела.

Для подтверждения или повышения квалификации водолазы отрабатывают под водой определенное количество часов. Еженедельно их экзаменуют в акватории Каспийского моря и в закрытых бассейнах в Актау. Глубина спусков достигает 20 метров.

Учебно-водолазный центр Военно-морских сил планируют открыть в Мангистау



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