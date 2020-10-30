В Мангистау зарегистрирован один заболевший коронавирусом

Иллюстративное фото
В Казахстане за сутки зарегистрировано 392 случаев COVID-19, из них один в нашей области.
По состоянию на 30 октября в Мангистау зафиксировано 3393 случая заражения коронавирусом.
По данным coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 195 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода и 28 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 37574, летальных случаев - 399, выздоровевших - 28687.
По состоянию на 30 октября в Мангистау зафиксировано 3393 случая заражения коронавирусом.
По данным coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 195 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода и 28 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 37574, летальных случаев - 399, выздоровевших - 28687.